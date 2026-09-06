VIDEO: माध्यमिक मंडलीय बास्केटबॉल में आगरा बना ओवरऑल विजेता

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आगरा के क्वीन विक्टोरिया गर्ल्स इंटर कॉलेज के बास्केटबॉल कोर्ट पर आज माध्यमिक विद्यालयों की मंडलीय बालिका बास्केटबॉल प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। प्रतियोगिता में फाइनल में आगरा ने 14 वर्ष 17 वर्ष एवं 19 वर्ष में मथुरा को हराकर विजयश्री हासिल की। मैचों के निर्णायक अवधेश, उदित, और अभय शर्मा थे। पुरस्कार वितरण क्वीन विक्टोरिया गर्ल्स इंटर कॉलेज की प्रधानाचार्य जॉयस सायलस ने, मंडलीय कीड़ा सचिव अनिल कुमार ,जनपद क्रीड़ा सचिव डॉक्टर रीनेश मित्तल, विदुषी सिंह, धीरेंद्र कुमार सिंह ने किया। इसमें चयनित टीम गोरखपुर में आयोजित राज्य स्तरीय प्रतियोगिता में प्रतिभाग करेगी।

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