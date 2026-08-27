VIDEO: खेरागढ़ क्षेत्र के गांव लालपुर में किशोरी तालाब डूबी

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खेरागढ़ क्षेत्र के गांव लालपुर में किशोरी तालाब डूबी जानकारी पर ग्रामीण पानी में खोज में जुटे, पुलिस प्रशासन भी मौके पर हादसे की सूचना पर नायब तहसीलदार सदर मौके पर पहुंचे थे। मृतक के पास जमीन होने की स्थिति में उसके परिवार को मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना कल्याण योजना के तहत आर्थिक सहायता उपलब्ध कराई जाएगी। जमीन की जांच के लिए लेखपाल को निर्देश दिए गए हैं। लेखपाल बृहस्पतिवार को अपनी रिपोर्ट देंगी।

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