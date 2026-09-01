शिमला में मंगलवार को बारिश से बदला मौसम, अगले दो दिन भी बौछारों के आसार

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राजधानी शिमला में मंगलवार को मौसम ने करवट ली और शहर में बारिश का दौर शुरू हुआ। आसमान में बादल छाए रहने के साथ रुक-रुककर बारिश हो रही है, जिससे तापमान में भी गिरावट महसूस की जा रही है। मौसम विभाग ने 1 सितंबर को शिमला समेत प्रदेश के कई जिलों में भारी बारिश का येलो अलर्ट जारी किया है। शिमला में बुधवार 2 सितंबर को भी गरज-चमक के साथ बारिश की संभावना जताई गई है। प्रदेश में मानसून की सक्रियता 3 सितंबर तक बनी रहने का पूर्वानुमान है। इस दौरान पहाड़ी क्षेत्रों में भूस्खलन और सड़क अवरुद्ध होने जैसी स्थिति को लेकर लोगों और पर्यटकों को सावधानी बरतने की सलाह दी गई है।

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