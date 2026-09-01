हिमाचल प्रदेश: कालका-शिमला रेललाइन पर ट्रैक हवा में लटका, 10 ट्रेनें रद्द; 13 सितंबर तक प्रभावित रहेगी आवाजाही

कालका-शिमला विश्व धरोहर रेललाइन पर ट्रैक के हवा में लटक जाने से रेल यातायात बुरी तरह प्रभावित हो गया है। सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए रेलवे बोर्ड ने कालका से शिमला और शिमला से कालका के बीच चलने वाली 10 ट्रेनों को रद्द करने का निर्णय लिया है। इनमें छह ट्रेनें 11 सितंबर तक और चार ट्रेनें 13 सितंबर तक रद्द रहेंगी। रेलवे बोर्ड ने ट्रेनों को रद्द करने के संबंध में अधिसूचना जारी कर दी है। ट्रेनों के रद्द होने से कालका-शिमला रेललाइन पर सफर करने वाले यात्रियों को परेशानी का सामना करना पड़ेगा।

रेलवे के अनुसार, प्रभावित अवधि के दौरान जिन यात्रियों ने इन ट्रेनों में पहले से टिकट बुक करवा रखे थे, उन्हें ट्रेन रद्द होने की जानकारी मोबाइल मैसेज के माध्यम से दी जा रही है। यात्रियों को अपनी यात्रा रद्द होने की सूचना पहले ही उपलब्ध करवाई जा रही है, ताकि वे वैकल्पिक व्यवस्था कर सकें। कालका-शिमला रेललाइन पर ट्रैक के हवा में लटकने की स्थिति के बाद रेलवे की ओर से सुरक्षा को प्राथमिकता देते हुए यह कदम उठाया गया है। ट्रैक को सुरक्षित बनाने और रेल यातायात बहाल करने के लिए आवश्यक कार्रवाई की जा रही है।