बिलासपुर: 510 ग्राम चरस के साथ अर्की के दो युवक गिरफ्तार, कार की तलाशी में बरामद हुआ नशा

नशे के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत बिलासपुर पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। नम्होल पुलिस चौकी की टीम ने एनएच-205 पर नाकाबंदी के दौरान एक कार से 510 ग्राम चरस बरामद की है। पुलिस ने मामले में अर्की क्षेत्र के रहने वाले दो युवकों को गिरफ्तार किया है।

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पुलिस के अनुसार नम्होल चौकी की टीम ने दयोथ चौक ब्रह्मपुखर के पास नाकाबंदी कर वाहनों की जांच शुरू की थी। इसी दौरान एक कार को जांच के लिए रोका गया। पुलिस ने वाहन की तलाशी ली तो उसमें सवार दोनों युवकों के कब्जे से करीब 510 ग्राम चरस बरामद हुई। गिरफ्तार आरोपियों की पहचान अभिषेक कुमार (24) और नीतिन (26) के रूप में हुई है। दोनों सोलन जिले के अर्की क्षेत्र के गांव गडयाच (चोरटू), डाकघर कुंहर के रहने वाले बताए गए हैं।पुलिस ने दोनों आरोपियों के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला दर्ज कर लिया है। मामला बरमाणा थाना में दर्ज किया गया है। गिरफ्तारी के बाद पुलिस अब आरोपियों से पूछताछ कर रही है। जांच में पुलिस यह पता लगाने का प्रयास कर रही है कि बरामद चरस कहां से लाई गई थी और इसे कहां पहुंचाया जाना था। इसके अलावा पुलिस नशे की सप्लाई से जुड़े अन्य लोगों और संभावित नेटवर्क की भी जानकारी जुटा रही है।पुलिस अधीक्षक बिलासपुर अभिषेक धीमान ने कहा कि जिले में नशे के खिलाफ पुलिस की कार्रवाई लगातार जारी है। उन्होंने कहा कि नशीले पदार्थों की तस्करी में शामिल लोगों के खिलाफ नियमानुसार सख्त कार्रवाई की जाएगी।