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वीडियो: शिमला में फोरलेन निर्माण पर भड़के पार्षद और पूर्व मेयर

सुभाष चंद्र

Updated Tue, 06 Oct 2026 04:53 PM IST Updated Tue, 06 Oct 2026 04:53 PM IST







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राजधानी शिमला में फोरलेन निर्माण पर स्थानीय लोग व पार्षद भड़क गए हैं। पार्षद नरेंद्र ठाकुर, विनीत शर्मा, पूर्व मेयर संजय चौहान ने मंगलवार को पत्रकार वार्ता में कहा कि विकास के नाम पर घरों को उजड़ने नहीं देंगे। ... और पढ़ें

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