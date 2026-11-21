Shimla News: टुटीकंडी स्कूल में बच्चों ने खोले विज्ञान के रहस्य
शिमला ब्यूरो
Updated Sat, 21 Nov 2026 11:59 PM IST
Updated Sat, 21 Nov 2026 11:59 PM IST
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शिमला। स्वर्ण पब्लिक विद्यालय टुटीकंडी में शनिवार को विज्ञान एवं आर्ट एंड क्राफ्ट प्रदर्शनी का आयोजन किया गया। इसमें विद्यार्थियों ने विज्ञान, इतिहास, पर्यावरण संरक्षण और आपदा प्रबंधन से जुड़े विभिन्न मॉडल प्रस्तुत कर अपनी वैज्ञानिक सोच, रचनात्मकता और नवाचार का परिचय दिया।
स्कूल प्रबंधन के अनुसार प्रदर्शनी में विद्यार्थियों ने रेन वाटर हार्वेस्टिंग, लेयर्स ऑफ अर्थ, पॉल्यूशन बैलेंसिंग, एल्युमिनियम फॉयल बैलेंसिंग स्केल, बॉटल बैलून बर्स्ट, डैम, हाइड्रोइलेक्ट्रिक पावर जनरेशन, न्यूक्लियर पावर प्लांट माॅडल रखे थे। इसके अलावा रॉकेट, कैलाइडोस्कोप, ऑटोमेटिक डस्ट क्लीनर, ऑटोमेटिक स्ट्रीट लाइट, ब्लूटूथ रोबोट, रोबोटिक ट्रक, आरसी मोटर, ड्रिप एवं स्प्रिंकलर इरिगेशन सिस्टम, ऑटोमेटिक फायर एक्सटिंग्विशर और ऑटोमेटिक ड्राई डस्टबिन सहित कई मॉडल प्रदर्शित किए। कक्षा पहली, दूसरी और तीसरी के विद्यार्थियों ने पोस्ट ऑफिस की कार्यप्रणाली को बेहद रोचक ढंग से प्रस्तुत किया। कार्यक्रम में व्यवसायी आदित्य शर्मा ने मुख्य अतिथि और निक्की आर्ट की निदेशक नेहा ग्रोवर ने विशिष्ट अतिथि के रूप में शिरकत की। विद्यालय की प्रधानाचार्य सीमा मेहता और शिक्षकों ने अतिथियों का स्वागत किया। संवाद
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स्कूल प्रबंधन के अनुसार प्रदर्शनी में विद्यार्थियों ने रेन वाटर हार्वेस्टिंग, लेयर्स ऑफ अर्थ, पॉल्यूशन बैलेंसिंग, एल्युमिनियम फॉयल बैलेंसिंग स्केल, बॉटल बैलून बर्स्ट, डैम, हाइड्रोइलेक्ट्रिक पावर जनरेशन, न्यूक्लियर पावर प्लांट माॅडल रखे थे। इसके अलावा रॉकेट, कैलाइडोस्कोप, ऑटोमेटिक डस्ट क्लीनर, ऑटोमेटिक स्ट्रीट लाइट, ब्लूटूथ रोबोट, रोबोटिक ट्रक, आरसी मोटर, ड्रिप एवं स्प्रिंकलर इरिगेशन सिस्टम, ऑटोमेटिक फायर एक्सटिंग्विशर और ऑटोमेटिक ड्राई डस्टबिन सहित कई मॉडल प्रदर्शित किए। कक्षा पहली, दूसरी और तीसरी के विद्यार्थियों ने पोस्ट ऑफिस की कार्यप्रणाली को बेहद रोचक ढंग से प्रस्तुत किया। कार्यक्रम में व्यवसायी आदित्य शर्मा ने मुख्य अतिथि और निक्की आर्ट की निदेशक नेहा ग्रोवर ने विशिष्ट अतिथि के रूप में शिरकत की। विद्यालय की प्रधानाचार्य सीमा मेहता और शिक्षकों ने अतिथियों का स्वागत किया। संवाद
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