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कार्यक्रम में प्रारंभिक शिक्षा जिला शिमला की उपनिदेशक निशा भलूनी ने मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत की। प्रतियोगिता में राजकीय प्राथमिक पाठशाला विकासनगर, पट्टी, खलीनी, बीसीएस, न्यू शिमला और रझाना के विद्यार्थियों ने हिस्सा लिया। बच्चों की आयु और कक्षा के अनुसार प्रतियोगिताओं को तीन श्रेणियों में बांटा गया। इनमें पहली और दूसरी कक्षा, तीसरी कक्षा तथा चौथी और पांचवीं कक्षा के विद्यार्थियों के लिए अलग-अलग मुकाबले करवाए। इस दौरान दौड़, रस्साकशी, रिले रेस और म्यूजिकल फ्रीज सहित कई मनोरंजक खेल प्रतियोगिताएं आयोजित की गईं।