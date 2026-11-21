Shimla News: लालपानी स्कूल में कार्यशाला का आयोजन
शिमला ब्यूरो
Updated Sat, 21 Nov 2026 11:59 PM IST
Updated Sat, 21 Nov 2026 11:59 PM IST
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शिमला। राजधानी के राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय लालपानी में शनिवार को शिक्षक क्षमता निर्माण कार्यशाला का समापन हुआ। इस कार्यशाला में शिक्षा खंड के 85 शिक्षकों ने भाग लिया। कार्यशाला के दौरान शिक्षकों को बुनियादी साक्षरता और संख्यात्मक ज्ञान को प्रभावी ढंग से विकसित करने के तरीकों की जानकारी दी गई। समापन समारोह में उपनिदेशक प्रारंभिक शिक्षा निशा भलूनी ने मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत की। उन्होंने कार्यशाला में भाग लेने वाले शिक्षकों को प्रमाणपत्र भी वितरित किए। बुनियादी साक्षरता और संख्यात्मक ज्ञान को सुदृढ़ करने के लिए ऐसे प्रशिक्षण कार्यक्रम महत्वपूर्ण हैं। संवाद
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