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राष्ट्रपति के दौरे को लेकर मनाली में कड़ा पहरा: 600 जवान संभालेंगे सुरक्षा, ड्रोन और पैराग्लाइडिंग पर रोक

Rahul Kumar Tiwari

Updated Sat, 03 Oct 2026 08:48 PM IST Updated Sat, 03 Oct 2026 08:48 PM IST







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राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के प्रस्तावित मनाली दौरे को लेकर प्रशासन ने सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी है। राष्ट्रपति छह अक्तूबर को दोपहर तक मनाली पहुंचेंगी और सात अक्तूबर तक मनाली में रुकेंगी। आठ अक्तूबर की सुबह वह मनाली से रवाना होंगी। राष्ट्रपति के प्रवास के दौरान ड्रोन और पैराग्लाइडिंग के संचालन पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा। ... और पढ़ें

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