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जेपी नड्डा का दाैरा: 5 अक्तूबर को पहुंचेंगे बिलासपुर, 6 को एम्स के दीक्षांत समारोह में होंगे शामिल

Sat, 03 Oct 2026 05:51 PM IST
Krishan Singh संवाद न्यूज एजेंसी, बिलासपुर।
संवाद न्यूज एजेंसी, बिलासपुर। Published by: Krishan Singh Updated Sat, 03 Oct 2026 05:51 PM IST
सार

जगत प्रकाश नड्डा 5 अक्तूबर को बिलासपुर पहुंचेंगे। वह 6 अक्तूबर को अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (एम्स) बिलासपुर के पहले दीक्षांत समारोह में शामिल होंगे। 

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Nadda to arrive in Bilaspur on October 5; will attend AIIMS convocation ceremony.
केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण और रसायन एवं उर्वरक मंत्री जगत प्रकाश नड्डा। - फोटो : ANI

विस्तार
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केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण और रसायन एवं उर्वरक मंत्री जगत प्रकाश नड्डा 5 अक्तूबर को बिलासपुर पहुंचेंगे। वह 6 अक्तूबर को अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (एम्स) बिलासपुर के पहले दीक्षांत समारोह में शामिल होंगे। केंद्रीय मंत्री के प्रस्तावित दौरे को लेकर जारी टूर प्रोग्राम के अनुसार वह 5 अक्तूबर को दिल्ली से चंडीगढ़ होते हुए बिलासपुर पहुंचेंगे और विजयपुर में रात्रि ठहराव करेंगे। प्रदेश भाजपा के सह प्रभारी स्वदेश ठाकुर ने बताया कि नड्डा 5  अक्तूबर को शाम 4:20 बजे पर दिल्ली के इंदिरा गांधी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे पहुंचेंगे।

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शाम 5:00 बजे वह एयर इंडिया की उड़ान से चंडीगढ़ के लिए रवाना होंगे। शाम 6:00 बजे चंडीगढ़ पहुंचने के बाद सड़क मार्ग से बिलासपुर के विजयपुर के लिए रवाना होंगे। रात करीब 9:00 बजे उनके विजयपुर पहुंचने का कार्यक्रम है। यहां रात्रि ठहराव के बाद अगले दिन सुबह वह एम्स बिलासपुर के लिए रवाना होंगे। 6 अक्तूबर को केंद्रीय मंत्री सुबह 9:40 बजे विजयपुर से सड़क मार्ग से एम्स बिलासपुर के लिए रवाना होंगे। सुबह करीब 10:25 बजे एम्स पहुंचने का कार्यक्रम है। इसके बाद सुबह 10:35 बजे से दोपहर एक बजे तक वह एम्स बिलासपुर के पहले दीक्षांत समारोह में शामिल होंगे।

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6 अक्तूबर को एम्स में बंद रहेगी ओपीडी सेवाएं
वहीं एम्स बिलासपुर में 6 अक्तूबर को बाह्य रोगी विभाग (ओपीडी) की सेवाएं पूरी तरह बंद रहेंगी। एम्स के प्रस्तावित प्रथम दीक्षांत समारोह के आयोजन को देखते हुए आम जनता और मरीजों की सुविधा व सुरक्षा के मद्देनजर यह निर्णय लिया गया है। इस दिन ओपीडी में मरीजों का पंजीकरण और चिकित्सीय परामर्श उपलब्ध नहीं होगा।  एम्स के रजिस्ट्रार राकेश कुमार सिंह ने मरीजों और आम जनता से आग्रह किया है कि वे 6 अक्तूबर को नियमित जांच या चिकित्सीय परामर्श के लिए एम्स आने की योजना न बनाएं। स्वास्थ्य संबंधी नियमित आवश्यकताओं के लिए मरीज किसी अन्य दिन का समय निर्धारित कर एम्स पहुंचें, ताकि उन्हें परेशानी का सामना न करना पड़े। हालांकि, ओपीडी बंद रहने के बावजूद एम्स की आपातकालीन सेवाएं सामान्य दिनों की तरह संचालित रहेंगी।

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