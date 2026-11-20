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रिज से सटे परिसर पर बने अवैध कब्जे को हटाने का काम शुरू हो गया है। संबंधित परिसर को खाली करवाने के बाद यहां नगर निगम की ओर से नया परिसर बनाया जाएगा। नगर निगम की योजना के तहत इस परिसर का नए सिरे से निर्माण किया जाएगा। इसके लिए करीब 10 करोड़ रुपये खर्च किए जाने का प्रस्ताव है। अवैध कब्जे को हटाने की कार्रवाई शुरू होने के बाद अब यहां प्रस्तावित नए निर्माण को लेकर प्रक्रिया आगे बढ़ाई जाएगी। नगर निगम इस स्थान पर आधुनिक परिसर तैयार करने की योजना बना रहा है। नए निर्माण से क्षेत्र को व्यवस्थित स्वरूप देने के साथ परिसर का बेहतर उपयोग सुनिश्चित किया जाएगा।

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