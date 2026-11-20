{"_id":"6affeeb767a90f5c2f08ccd0","slug":"himachal-weather-forecast-dry-weather-no-warning-november-26-2026-2026-11-20","type":"feature-story","status":"publish","title_hn":"हिमाचल मौसम: नवंबर में सामान्य से 70 फीसदी कम बारिश, अगले एक सप्ताह कैसा रहेगा मौसम? जानें पूरा अपडेट","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

हिमाचल प्रदेश में आगामी दिनों के दौरान मौसम मुख्य रूप से शुष्क रहने का पूर्वानुमान है। मौसम विज्ञान केंद्र शिमला की ओर से जारी दैनिक मौसम बुलेटिन के अनुसार 20 नवंबर से 26 नवंबर तक प्रदेश के मैदानी, मध्य पर्वतीय और उच्च पर्वतीय क्षेत्रों में मौसम साफ रहने की संभावना है। इस दौरान बारिश या बर्फबारी की कोई संभावना नहीं जताई गई है। विज्ञापन

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मौसम विभाग के अनुसार पिछले 24 घंटों के दौरान भी प्रदेश में मौसम मुख्य रूप से शुष्क रहा। अधिकांश मौसम केंद्रों पर न्यूनतम तापमान में कोई बड़ा बदलाव दर्ज नहीं किया गया। कुछ स्थानों पर न्यूनतम तापमान सामान्य से 2 से 4 डिग्री सेल्सियस अधिक रहा, जबकि कई क्षेत्रों में तापमान सामान्य या सामान्य के आसपास बना रहा।

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ऊंचे क्षेत्रों में माइनस में पहुंचा तापमान

प्रदेश के ऊंचे पर्वतीय इलाकों में ठंड का असर जारी है। मौसम विभाग के आंकड़ों के अनुसार उच्च पर्वतीय क्षेत्रों में न्यूनतम तापमान माइनस 4 से 8 डिग्री सेल्सियस के बीच दर्ज किया गया। मध्य पर्वतीय क्षेत्रों में न्यूनतम तापमान 4 से 15 डिग्री और मैदानी व निचले पर्वतीय क्षेत्रों में 3 से 16 डिग्री सेल्सियस के बीच रहा। प्रदेश में सबसे कम न्यूनतम तापमान कुकुमसेरी में माइनस 4.1 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। वहीं पिछले दिन सबसे अधिक अधिकतम तापमान ऊना में 28.4 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया।

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दिन के तापमान में भी बड़े बदलाव के आसार नहीं

मौसम विभाग के अनुसार पिछले 24 घंटों के दौरान अधिकतम तापमान में भी कोई बड़ा बदलाव नहीं हुआ। कुछ केंद्रों पर अधिकतम तापमान सामान्य से 2 से 8 डिग्री सेल्सियस अधिक रहा, जबकि अन्य स्थानों पर यह सामान्य या सामान्य के आसपास दर्ज किया गया। उच्च पर्वतीय क्षेत्रों में अधिकतम तापमान 8 से 17 डिग्री, मध्य पर्वतीय क्षेत्रों में 18 से 25 डिग्री तथा मैदानी और निचले पर्वतीय क्षेत्रों में 22 से 28 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने का अनुमान है।

26 नवंबर तक तीनों क्षेत्रों में मौसम शुष्क

मौसम विभाग के पूर्वानुमान के अनुसार 20 से 26 नवंबर तक प्रदेश के तीनों मौसम क्षेत्रों में मौसम शुष्क रहेगा।

मैदानी और निचले पर्वतीय क्षेत्र: मौसम शुष्क

मध्य पर्वतीय क्षेत्र: मौसम शुष्क

उच्च पर्वतीय क्षेत्र: मौसम शुष्क



अगले चार-पांच दिनों के दौरान प्रदेश के अधिकांश हिस्सों में न्यूनतम और अधिकतम तापमान में भी कोई बड़ा बदलाव होने की संभावना नहीं है।

अगले पांच दिनों के लिए किसी जिले में चेतावनी नहीं

मौसम विभाग ने 20 से 24 नवंबर तक प्रदेश के सभी 12 जिलों के लिए कोई मौसम चेतावनी जारी नहीं की है। ऊना, बिलासपुर, हमीरपुर, चंबा, कांगड़ा, कुल्लू, मंडी, शिमला, सोलन, सिरमौर, किन्नौर और लाहौल-स्पीति में किसी भी प्रकार की चेतावनी नहीं है। इस अवधि में बारिश, बर्फबारी, गरज-चमक, तेज हवाओं, ओलावृष्टि, कोहरे या शीतलहर को लेकर भी कोई चेतावनी जारी नहीं की गई है।



नवंबर में सामान्य से 70 फीसदी कम बारिश

मौसम विभाग के मासिक वर्षा आंकड़ों के अनुसार 1 से 19 नवंबर तक हिमाचल प्रदेश में सामान्य से 70 फीसदी कम बारिश दर्ज की गई है। प्रदेश में इस अवधि के दौरान सामान्य वर्षा 10.6 मिलीमीटर के मुकाबले केवल 3.1 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड हुई।



जिलावार आंकड़ों के अनुसार बिलासपुर, हमीरपुर, सिरमौर और ऊना में इस अवधि के दौरान बारिश दर्ज नहीं हुई। कांगड़ा में 0.1 मिलीमीटर, मंडी में 0.2 मिलीमीटर, सोलन में 0.5 मिलीमीटर, कुल्लू में 0.6 मिलीमीटर और शिमला में 1.1 मिलीमीटर बारिश हुई।