{"_id":"6b000ff88e95d8b5e601cfd8","slug":"video-municipal-corporation-shimla-finance-contract-committee-key-decisions-2026-11-20","type":"video","status":"publish","title_hn":"शिमला: मेयर और अधिशासी अभियंता के लिए नए वाहन खरीदेगा नगर निगम, वेतन-पेंशन के लिए बनेगा सॉफ्टवेयर","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

नगर निगम की वित्त संविदा समिति की बैठक में शहर के विकास और निगम की व्यवस्थाओं को बेहतर बनाने को लेकर कई अहम फैसले लिए गए। बैठक में मेयर और अधिशासी अभियंता के लिए नए वाहन खरीदने का निर्णय लिया गया। इसके अलावा कर्मचारियों की तनख्वाह और पेंशनरों की पेंशन व्यवस्था को सुचारू बनाने के लिए सॉफ्टवेयर तैयार करने पर भी सहमति बनी। बैठक में निगम के कामकाज को व्यवस्थित करने और विभिन्न प्रशासनिक व्यवस्थाओं में सुधार को लेकर चर्चा की गई। मेयर और अधिशासी अभियंता के लिए वाहन खरीदने का फैसला निगम के कार्यों और प्रशासनिक गतिविधियों को बेहतर तरीके से संचालित करने के उद्देश्य से लिया गया। नगर निगम कर्मचारियों की तनख्वाह और सेवानिवृत्त कर्मचारियों की पेंशन देने की प्रक्रिया को व्यवस्थित करने के लिए नया सॉफ्टवेयर तैयार किया जाएगा। इससे वेतन और पेंशन संबंधी व्यवस्थाओं को बेहतर बनाने तथा प्रक्रिया को सुचारू करने में मदद मिलने की उम्मीद है। बैठक में नगर निगम के सभी वार्डों में समान रूप से विकास कार्य करवाने को लेकर भी दिशा-निर्देश दिए गए। समिति ने वार्डों में विकास कार्यों को लेकर संतुलित दृष्टिकोण अपनाने और सभी क्षेत्रों में आवश्यक कार्यों को प्राथमिकता देने पर जोर दिया।

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