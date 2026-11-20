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भारतीय जनता पार्टी हिमाचल प्रदेश ने संगठनात्मक गतिविधियों एवं कार्यक्रमों को गति देने के उद्देश्य से प्रदेश के सभी विधानसभा क्षेत्रों में प्रभारियों की नियुक्ति की है। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष डॉ. राजीव बिंदल ने 20 नवंबर, 2026 को विधानसभा क्षेत्रवार प्रभारियों की सूची जारी की। विज्ञापन



जारी सूची के अनुसार प्रदेश के 66 विधानसभा क्षेत्रों में पार्टी नेताओं और पदाधिकारियों को जिम्मेदारी सौंपी गई है। नियुक्त किए गए प्रभारियों में प्रदेश पदाधिकारी, जिला पदाधिकारी, प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य, पूर्व विधायक, पूर्व जिला अध्यक्ष, विभिन्न मोर्चों के पदाधिकारी और प्रकोष्ठों के संयोजक शामिल हैं। विज्ञापन



चंबा जिले में चुराह से दिनेश शर्मा, भरमौर से चंदू लाल ठाकुर, चंबा से दिव्य चक्षु, डलहौजी से विनोद ठाकुर और भटियात से सुभाष उपाध्यक्ष को जिम्मेदारी दी गई है। नूरपुर जिले में नूरपुर से जगदेव ठाकुर, इंदौरा से अभिजीत जम्वाल, फतेहपुर से प्रदीप शर्मा और ज्वाली से पंकज शर्मा हैप्पी को प्रभारी बनाया गया है। जारी सूची के अनुसार प्रदेश के 66 विधानसभा क्षेत्रों में पार्टी नेताओं और पदाधिकारियों को जिम्मेदारी सौंपी गई है। नियुक्त किए गए प्रभारियों में प्रदेश पदाधिकारी, जिला पदाधिकारी, प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य, पूर्व विधायक, पूर्व जिला अध्यक्ष, विभिन्न मोर्चों के पदाधिकारी और प्रकोष्ठों के संयोजक शामिल हैं।चंबा जिले में चुराह से दिनेश शर्मा, भरमौर से चंदू लाल ठाकुर, चंबा से दिव्य चक्षु, डलहौजी से विनोद ठाकुर और भटियात से सुभाष उपाध्यक्ष को जिम्मेदारी दी गई है। नूरपुर जिले में नूरपुर से जगदेव ठाकुर, इंदौरा से अभिजीत जम्वाल, फतेहपुर से प्रदीप शर्मा और ज्वाली से पंकज शर्मा हैप्पी को प्रभारी बनाया गया है। विज्ञापन विज्ञापन

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देहरा जिले में देहरा से अभिषेक पाधा, जसवां-प्रागपुर से सुशील कालिया और ज्वालामुखी से अचल पठानिया को जिम्मेदारी मिली है। पालमपुर जिले में जयसिंहपुर से अरविंद शर्मा, सुलह से अभिमन्यु भट्ट, बैजनाथ से नवीन कटोच और पालमपुर से संजीव ठाकुर को प्रभारी नियुक्त किया गया है।



कांगड़ा जिले में कांगड़ा से राकेश शर्मा, नगरोटा से विशाल नेहरिया, शाहपुर से संजय शर्मा और धर्मशाला से देवेंद्र कोहली को जिम्मेदारी सौंपी गई है।



कुल्लू जिले में कुल्लू से अखिलेश कपूर, मनाली से राहुल सोलंकी, बंजार से जोगेंद्र शुक्ला और आनी से हेतराम ठाकुर को प्रभारी बनाया गया है। सुंदरनगर जिले में करसोग से सोहन सिंह ठाकुर, सुंदरनगर से राजेंद्र भट्ट, नाचन से चेत राम, धर्मपुर से प्रताप ठाकुर और सरकाघाट से प्रताप सिंह को नियुक्त किया गया है।



मंडी जिले में सिराज से मनीष कपूर, द्रंग से कमल राणा, जोगिंद्रनगर से संजय ठाकुर, मंडी से पाल वर्मा और बल्ह से रणवीर सिंह को जिम्मेदारी मिली है।



हमीरपुर जिले में भोरंज से सुशील ठाकुर, हमीरपुर से पवन शर्मा, सुजानपुर से अनिल ठाकुर, नादौन से अजय शर्मा और बड़सर से हुकम सिंह बैस को प्रभारी नियुक्त किया गया है।

