गुरमीत सिंह ने किया संविधान के अनुच्छेद 25 का उल्लेख

उम्मीदवार के पिता, सरदार विचित्र सिंह, भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में मौजूद थे। उन्होंने सरकार से उस विशिष्ट आदेश को स्पष्ट करने की मांग की जिसके तहत उम्मीदवार को परीक्षा से रोका गया था। गुरमीत सिंह ने संविधान के अनुच्छेद 25 का उल्लेख किया। यह अनुच्छेद धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार की गारंटी देता है। उन्होंने जोर देकर कहा कि कृपाण धारण करना सिख धर्म का एक अभिन्न अंग है। उन्होंने यह भी कहा कि परीक्षाओं के लिए सुरक्षा प्रोटोकॉल स्थापित करते समय सांविधानिक अधिकारों और धार्मिक विश्वासों का सम्मान किया जाना चाहिए।