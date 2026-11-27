कृपाण-कड़ा परीक्षा में बाधा?: हिमाचल में पटवारी पेपर पर विवाद, सिख उम्मीदवार को रोकने पर भाजपा ने खोला मोर्चा
हिमाचल प्रदेश में कड़ा और कृपाण पहनने के कारण एक अमृतधारी सिख उम्मीदवार को पटवारी भर्ती परीक्षा में बैठने से रोकने का आरोप लगा है। भाजपा अल्पसंख्यक मोर्चा ने मामले की जांच, उम्मीदवार के लिए दोबारा परीक्षा और दिशानिर्देशों में संशोधन की मांग की है। मांग पूरी नहीं होने पर पार्टी ने धरना और राज्यव्यापी आंदोलन की चेतावनी दी है।
विस्तार
हिमाचल भाजपा ने शुक्रवार को पटवारी पद के लिए पुनः परीक्षा की मांग की है। यह मांग एक अमृतधारी सिख उम्मीदवार के लिए की गई है। उसे राज्य में 'कड़ा' और 'कृपाण' पहनने के कारण परीक्षा में बैठने से कथित तौर पर रोक दिया गया था।
'कांग्रेस की सिख विरोधी मानसिकता'
सिरमौर जिले के पांवटा साहिब में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए भाजपा अल्पसंख्यक मोर्चा प्रमुख गुरमीत सिंह ने कांग्रेस पर सिख विरोधी मानसिकता रखने का आरोप लगाया। उन्होंने सुखविंदर सिंह सुक्खू सरकार के खिलाफ आंदोलन शुरू करने की धमकी दी। यह आंदोलन छात्र को पुनः परीक्षा का अवसर न मिलने पर किया जाएगा।
जांच और दिशानिर्देशों में संशोधन की मांग
गुरमीत सिंह ने सरकार से स्पष्टीकरण मांगा है। उन्होंने सोलन के देवभूमि इंस्टीट्यूट में हुई घटना की जांच की मांग की। प्रभावित उम्मीदवार के लिए पटवारी परीक्षा की पुनः परीक्षा कराने की भी मांग की गई। इसके अतिरिक्त, परीक्षा दिशानिर्देशों में आवश्यक संशोधन की मांग की गई है। ताकि किसी भी उम्मीदवार को उसकी धार्मिक मान्यताओं के कारण परीक्षा देने से वंचित न किया जाए।
पुनः परीक्षा न हुई तो आंदोलन की चेतावनी
गुरमीत सिंह ने कहा कि यदि सरकार पुनः परीक्षा आयोजित करने में विफल रहती है, तो भाजपा अल्पसंख्यक मोर्चा पांवटा साहिब के बड़ी संख्या में सिखों और प्रभावित छात्र के परिवार के साथ एसडीएम कार्यालय के सामने धरना देगा। यदि सरकार फिर भी कार्रवाई नहीं करती है, तो राज्य स्तर पर आंदोलन शुरू किया जाएगा।
धार्मिक स्वतंत्रता और सांविधानिक अधिकार
गुरमीत सिंह ने बताया कि यह मामला केवल एक छात्र के भविष्य से संबंधित नहीं है। यह उसकी धार्मिक स्वतंत्रता और सांविधानिक अधिकारों से भी जुड़ा है। उन्होंने उम्मीदवार से बात की, जिसने बताया कि उसे अपना कड़ा और कृपाण हटाने के लिए कहा गया था। सिख युवक ने उन्हें बताया कि परीक्षा केंद्र संचालक ने इन वस्तुओं को अनुमति न देने के लिए सरकारी निर्देशों का हवाला दिया। हालांकि, जब संबंधित अधिसूचना मांगी गई, तो अधिकारी उसकी प्रति उपलब्ध कराने में विफल रहे।
गुरमीत सिंह ने किया संविधान के अनुच्छेद 25 का उल्लेख
उम्मीदवार के पिता, सरदार विचित्र सिंह, भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में मौजूद थे। उन्होंने सरकार से उस विशिष्ट आदेश को स्पष्ट करने की मांग की जिसके तहत उम्मीदवार को परीक्षा से रोका गया था। गुरमीत सिंह ने संविधान के अनुच्छेद 25 का उल्लेख किया। यह अनुच्छेद धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार की गारंटी देता है। उन्होंने जोर देकर कहा कि कृपाण धारण करना सिख धर्म का एक अभिन्न अंग है। उन्होंने यह भी कहा कि परीक्षाओं के लिए सुरक्षा प्रोटोकॉल स्थापित करते समय सांविधानिक अधिकारों और धार्मिक विश्वासों का सम्मान किया जाना चाहिए।
अन्य धार्मिक प्रथाओं पर प्रतिबंध
गुरमीत सिंह ने महिलाओं द्वारा पहने जाने वाले मंगलसूत्र और चूड़ियों पर कथित प्रतिबंधों के संबंध में भी चिंता जताई। उन्होंने सरकार से ऐसे निर्देशों की समीक्षा करने का आग्रह किया। ये निर्देश धार्मिक और सांस्कृतिक प्रथाओं में हस्तक्षेप करते हैं। पटवारी भर्ती परीक्षाएं 23 नवंबर को शुरू हुई थीं और 30 नवंबर को समाप्त होने वाली हैं।