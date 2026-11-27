हिमाचल प्रदेश सरकार राज्य के विभिन्न स्वास्थ्य संस्थानों में हॉस्पिटल मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम (एचएमआईएस) लागू करने जा रही है। इस प्रणाली से डॉक्टरों को एक क्लिक पर मरीजों के पूरे रिकॉर्ड और मेडिकल रिपोर्ट मिल सकेंगी, जिससे इलाज की प्रक्रिया आसान होगी। इसके प्रभावी संचालन के लिए सरकार स्वास्थ्य क्षेत्र में 661 डेटा एंट्री ऑपरेटरों और जूनियर ऑफिस असिस्टेंट (आईटी) की नियुक्ति करेगी। इसका उद्देश्य अस्पताल प्रशासन और स्वास्थ्य सेवाओं में कार्यक्षमता, पारदर्शिता तथा जवाबदेही बढ़ाना है। एचएमआईएस मरीजों के रिकॉर्ड और अस्पताल से जुड़ी जानकारी का डिजिटलीकरण करेगा।

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पारदर्शिता, कार्यकुशलता और जवाबदेही बढ़ाने के लिए एचएमआईएस लागू किया जा रहा: सुक्खू

मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने बताया कि स्वास्थ्य प्रणाली में पारदर्शिता, कार्यकुशलता और जवाबदेही बढ़ाने के लिए एचएमआईएस लागू किया गया है और चिकित्सा संस्थानों में आईटी से जुड़े मानव संसाधनों को मजबूत किया जा रहा है। उन्होंने भरोसा दिलाया कि सरकार स्वास्थ्य संस्थानों को आधुनिक बनाने, मरीजों की देखभाल में सुधार करने और तकनीकी प्रगति का लाभ राज्य के सभी लोगों तक पहुंचाने के लिए लगातार काम कर रही है।