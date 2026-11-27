हिमाचल प्रदेश सरकार राज्य के विभिन्न स्वास्थ्य संस्थानों में हॉस्पिटल मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम (एचएमआईएस) लागू करने जा रही है। इस प्रणाली से डॉक्टरों को एक क्लिक पर मरीजों के पूरे रिकॉर्ड और मेडिकल रिपोर्ट मिल सकेंगी, जिससे इलाज की प्रक्रिया आसान होगी। वहीं प्रदेश के सरकारी स्कूलों में मिड-डे मील योजना के तहत कार्यरत कुक-कम-हेल्परों के मानदेय भुगतान को लेकर शिक्षा निदेशालय ने नई व्यवस्था के निर्देश जारी किए हैं। उधर, प्रदेश के कई भागों में छह दिनों तक कोहरा छाए रहने का अलर्ट जारी हुआ है। वहीं राज्य में 10 स्थानों पर न्यूनतम तापमान पांच डिग्री सेल्सियस से कम दर्ज किया गया है। प्रदेश के कांगड़ा जिले के अंद्रेटा को अपनी कर्मस्थली बनाकर कला की दुनिया में अंतरराष्ट्रीय पहचान बनाने वाले सोभा सिंह की तस्वीर अब 125 रुपये के स्मारक सिक्के पर नजर आएगी। वहीं सिया हत्याकांड के मामले में आरोपी को अदालत पहले ही दोषी करार दे चुकी है, लेकिन अब तक सजा पर फैसला नहीं हो पाया है। आइए जानते हैं प्रदेश की दिनभर की प्रमुख खबरों को विस्तार से।

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