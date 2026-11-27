हिमाचल माैसम: 10 स्थानों पर न्यूनतम पारा पांच डिग्री सेल्सियस से कम, तीन जिलों में छह दिन कोहरे का अलर्ट
हिमाचल प्रदेश में सुबह-शाम ठंड का असर देखा जा रहा है। केलांग, कुकुमसेरी व ताबो का न्यूनतम तापमान माइनस में दर्ज किया गया है। माैसम विभाग ने कई भागों में घने कोहरे का अलर्ट भी जारी किया है।
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हिमाचल प्रदेश के कई भागों में छह दिनों तक कोहरा छाए रहने का अलर्ट जारी हुआ है। वहीं राज्य में 10 स्थानों पर न्यूनतम तापमान पांच डिग्री सेल्सियस से कम दर्ज किया गया है। इनमें से तीन स्थानों पर माइनस में दर्ज किया गया है। इससे सुबह और शाम को ठिठुरन बढ़ गई है। शुक्रवार सुबह के समय बिलासपुर, हमीरपुर व मंडी के कुछ भागों में कोहरे की वजह से दृष्यता पर असर पड़ा। बिलासपुर में दृष्यता 50 मीटर रह गई।
कहां कितना न्यूनतम तापमान
शिमला में 7.5, सुंदरनगर 4.6, भुंतर 3.2, कल्पा 5.0, धर्मशाला 11.7, ऊना 7.0, नाहन 9.8, केलांग -1.2, पालमपुर 6.0, सोलन 4.1, मनाली 3.8, कांगड़ा 7.4, मंडी 5.6, बिलासपुर 6.5, चंबा 5.6, कुफरी 4.8, कुकुमसेरी -3.4, भरमाैर 8.0, सेऊबाग 2.4, बरठीं 5.5, ताबो -5.1 व बजाैरा में 2.6 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है।
3 दिसंबर तक माैसम शुष्क
माैसम विज्ञान केंद्र शिमला के अनुसार 27 नवंबर से 3 दिसंबर तक राज्य में मौसम मुख्य रूप से शुष्क रहने की संभावना है। लेकिन भाखड़ा बांध (बिलासपुर) के जलाशय क्षेत्र के कुछ हिस्सों और हमीरपुर के कुछ हिस्सों में (सुजानपुर टीरा और आसपास के इलाकों में) मध्यम से घना कोहरा छाने की संभावना है। इसके अलावा मंडी के कुछ भागों के लिए भी अलर्ट है। वहीं अगले 3-4 दिनों के दौरान राज्य के कई हिस्सों में न्यूनतम व अधिकतम तापमान में कोई बड़ा बदलाव होने की संभावना नहीं है।