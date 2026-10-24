शिमला: भगवान वाल्मीकि के प्रकटोत्सव पर निकाली विशाल शोभायात्रा

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भगवान वाल्मीकि प्रकट उत्सव कमेटी की ओर से शनिवार को शहर में विशाल शोभायात्र निकाली गई। वाल्मीकि के प्रकट उत्सव के अवसर पर निकाली गई यह यात्रा दोपहर 3 बजे कृष्णानगर स्थित भगवान वाल्मीकि मंदिर से शुरू हुई। इसके बाद यात्रा गंज बाजार होते हुए सीटीओ चौक और वहां से वापस लोअर बाजार होते हुए शेर-ए-पंजाब तक गई। इसके बाद वापस मंदिर पहंची। शोभायात्रा में घोड़े पर संवार झांकियां निकालीं। इस यात्रा में सैकड़ों की संख्या में श्रद्धालु शामिल हुए।

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