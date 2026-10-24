हिमाचल पुलिस का फैसला: स्कूलों के बाहर सुरक्षा का घेरा होगा मजबूत, कैमरे नहीं लगे तो कार्रवाई

हिमाचल प्रदेश के स्कूलों में बच्चों की सुरक्षा को लेकर पुलिस प्रशासन ने कड़ा रुख अपनाते हुए स्कूल परिसरों के साथ-साथ उनके प्रवेश द्वारों और संपर्क मार्गों पर भी सीसीटीवी कैमरे लगाने के सख्त निर्देश जारी किए हैं। डीजीपी अशोक तिवारी ने प्रदेश के सभी सरकारी और निजी स्कूलों के प्रधानाचार्यों को पत्र लिखकर सुरक्षा व्यवस्था की व्यापक समीक्षा करने और सभी खामियों को आगामी 30 दिनों के भीतर अनिवार्य रूप से दुरुस्त करने को कहा है। निर्देशों को लेकर लापरवाही बरती गई तो कानूनी कार्रवाई की जाएगी। पुलिस ने अभिभावकों और स्कूलों से बच्चों को आपातकालीन हेल्पलाइन 112 के उपयोग के प्रति जागरूक करने का भी आह्वान किया है। प्रदेश भर के सभी सरकारी और निजी स्कूलों के प्रिंसिपलों और मुख्य अध्यापकों को लिखित निर्देश भेजे हैं।

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