{"_id":"6acdd7da54d9ed07c70fee6a","slug":"video-shimla-district-level-table-tennis-championship-begins-2026-10-13","type":"video","status":"publish","title_hn":"शिमला में जिला स्तरीय टेबल टेनिस प्रतियोगिता शुरू, 150 खिलाड़ी दिखाएंगे दम","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

राजधानी के इंदिरा गांधी खेल परिसर में जिला स्तरीय टेबल टेनिस प्रतियोगिता का आगाज हो गया है। प्रतियोगिता में जिला भर से करीब 150 खिलाड़ी भाग ले रहे हैं। खिलाड़ियों के बीच विभिन्न मुकाबलों में बेहतर प्रदर्शन करने और राज्य स्तरीय प्रतियोगिता में जगह बनाने के लिए प्रतिस्पर्धा होगी। प्रतियोगिता का समापन बुधवार को होगा। टेबल टेनिस एसोसिएशन के सचिव अभय लखनपाल ने प्रतियोगिता के आयोजन की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि जिला स्तरीय प्रतियोगिता में प्रदर्शन के आधार पर विजेता खिलाड़ियों का चयन राज्य स्तरीय प्रतियोगिता के लिए किया जाएगा। जिला स्तरीय प्रतियोगिता में अच्छा प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ियों के लिए राज्य स्तर पर खेलने का अवसर मिलेगा। चयनित खिलाड़ी राज्य स्तरीय टेबल टेनिस चैंपियनशिप में भाग लेंगे। इससे खिलाड़ियों को अपनी प्रतिभा दिखाने और आगे की प्रतियोगिताओं के लिए अनुभव हासिल करने का मौका मिलेगा। राज्य स्तरीय टेबल टेनिस चैंपियनशिप का आयोजन 22 अक्टूबर से नगरोटा में होगा। जिला स्तरीय प्रतियोगिता में खिलाड़ियों के प्रदर्शन के आधार पर राज्य प्रतियोगिता के लिए चयन किया जाएगा। बुधवार को होने वाले समापन के साथ चयन प्रक्रिया से जुड़ी तस्वीर भी स्पष्ट होगी।

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