मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने शनिवार को हिमाचल प्रदेश में प्रशासनिक इकाइयों के पुनर्गठन के लिए गठित आयोग के साथ बैठक की अध्यक्षता की। वहीं केंद्र सरकार की ओर से हिमाचल प्रदेश के सिरमौर जिले के गिरिपार के हाटी समुदाय को दिए गए अनुसूचित जनजाति (एसटी) दर्जे को चुनौती देने वाली सभी याचिकाओं को हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया। अदालत ने हाटी समुदाय के एसटी के दर्जे को बरकरार रखने का फैसला दिया है। वहीं प्रदेश पेंशनर्स संयुक्त संघर्ष समिति ने सरकार को चेतावनी दी है कि यदि लंबित देनदारियों का जल्द भुगतान नहीं किया गया तो सचिवालय का घेराव किया जाएगा और जेल भरो आंदोलन शुरू किया जाएगा। उधर, प्रदेश में तीन दिसंबर से माैसम करवट बदल सकता है। माैसम विज्ञान केंद्र शिमला के अनुसार 27 नवंबर से दो दिसंबर तक राज्य में मौसम मुख्य रूप से शुष्क रहने की संभावना है। मंडी की सांसद कंगना रणौत ने कांग्रेस के संविधान बचाओ अभियान पर निशाना साधा। प्रदेश की राजधानी शिमला में शनिवार को वीकेंड पर पर्यटकों का भारी हुजूम उमड़ पड़ा। आइए जानते हैं प्रदेश की दिनभर की प्रमुख खबरों को विस्तार से।

विज्ञापन