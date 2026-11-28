हिमाचल प्रदेश में रोबोटिक सर्जरी की सुविधा अब सप्ताह के सातों दिन उपलब्ध करवाने की तैयारी है। मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने प्रदेश के चिकित्सा संस्थानों में इस अत्याधुनिक सुविधा को नियमित रूप से संचालित करने के निर्देश दिए हैं। प्रदेश में महज 15 महीनों में 1100 से अधिक रोबोटिक सर्जरी होना स्वास्थ्य सेवाओं के क्षेत्र में उल्लेखनीय उपलब्धि है। मुख्यमंत्री ने इसके लिए चिकित्सकों के प्रयासों की सराहना करते हुए युवा डॉक्टरों को भी इस तकनीक में दक्ष बनाने के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री शनिवार को यहां रोबोटिक सर्जरी कार्यक्रम की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे। उन्होंने कहा कि प्रदेश में रोबोटिक तकनीक से कोलन सर्जरी, प्रोस्टेट कैंसर सर्जरी और किडनी ट्रांसप्लांट जैसी जटिल सर्जरी सफलतापूर्वक की जा चुकी हैं। चिकित्सकों ने नई तकनीक को कम समय में सीखा और बेहतर परिणाम दिए हैं। उन्होंने चिकित्सा महाविद्यालयों से लंबित ऑपरेशनों की रिपोर्ट भी तलब की, ताकि मरीजों को समय पर उपचार मिल सके।

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