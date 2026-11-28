हिमाचल: पेंशनर्स करेंगे सचिवालय का घेराव, जेल भरो आंदोलन शुरू करने की चेतावनी
पेंशनर्स संयुक्त संघर्ष समिति के प्रदेशाध्यक्ष सुरेश ठाकुर ने शिमला में पत्रकारों से बातचीत में कहा कि प्रदेशभर में पेंशनर्स की मांगों को लेकर जनजागरण अभियान चलाया जा रहा है। आने वाले समय में इस आंदोलन को और तेज किया जाएगा।
विस्तार
हिमाचल प्रदेश पेंशनर्स संयुक्त संघर्ष समिति ने सरकार को चेतावनी दी है कि यदि लंबित देनदारियों का जल्द भुगतान नहीं किया गया तो सचिवालय का घेराव किया जाएगा और जेल भरो आंदोलन शुरू किया जाएगा। समिति के प्रदेशाध्यक्ष सुरेश ठाकुर ने शिमला में पत्रकारों से बातचीत में कहा कि प्रदेशभर में पेंशनर्स की मांगों को लेकर जनजागरण अभियान चलाया जा रहा है। आने वाले समय में इस आंदोलन को और तेज किया जाएगा। सुरेश ठाकुर ने कहा कि 19 नवंबर को धर्मशाला के दाड़ी मैदान में प्रदेशभर के पेंशनर्स एकत्रित हुए थे। इस दौरान मुख्यमंत्री ने समिति के प्रतिनिधिमंडल को बातचीत के लिए तपोवन विधानसभा बुलाया था, लेकिन प्रतिनिधिमंडल के पहुंचने पर मुख्यमंत्री बिना बातचीत किए गगल हवाई अड्डे की ओर रवाना हो गए। इससे पेंशनर्स में भारी नाराजगी है। इसके बाद पेंशनर्स ने विधानसभा का घेराव करने के लिए रैली निकाली, लेकिन पुलिस ने शिला चौक पर उन्हें रोक दिया। उन्होंने कहा कि आंदोलन के दौरान समिति के आठ पदाधिकारियों पर एफआईआर दर्ज करना दुर्भाग्यपूर्ण है। समिति ने इन एफआईआर को तुरंत रद्द करने की मांग की है।
उन्होंने कहा कि एक ओर सरकार पेंशनर्स की लंबित देनदारियों का भुगतान नहीं कर रही है, वहीं दूसरी ओर चार साल का जश्न मनाने की तैयारी कर रही है। यह पेंशनर्स के साथ भेदभाव है। समिति ने मुख्यमंत्री से जल्द बातचीत के लिए बुलाकर लंबित देनदारियों का समाधान करने की मांग की है। इस दौरान समिति की संयुक्त कार्रवाई समिति (जेएसी) का विस्तार भी किया गया। प्रदेशाध्यक्ष सुरेश ठाकुर ने बताया कि पहले समिति के साथ 18 संगठन जुड़े थे। अब एचपी जॉइंट पेंशनर्स फेडरेशन भी जेएसी में शामिल हो गया है। इसके प्रदेशाध्यक्ष एलआर गुलशन को उपाध्यक्ष नियुक्त किया गया है। गंगा राम शर्मा को भी उपाध्यक्ष बनाया गया है, जबकि कुशल चंद नेगी और नरेंद्र कुमार को संयुक्त सचिव की जिम्मेदारी दी गई है। इस अवसर पर उपाध्यक्ष बुद्धि राम जस्टा, अतिरिक्त महासचिव भूप राम वर्मा, मीडिया प्रभारी सैन राम नेगी, प्रेस सचिव लायक राम शर्मा, जिला शिमला संयोजक मोहन ठाकुर, जिला अध्यक्ष भाग चंद चौहान सहित अन्य पदाधिकारी मौजूद रहे।
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