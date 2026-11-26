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शिमला: संविधान दिवस पर सीपीआईएम का उपायुक्त कार्यालय के बाहर हल्ला बोल

Krishan Singh

Updated Thu, 26 Nov 2026 05:24 PM IST Updated Thu, 26 Nov 2026 05:24 PM IST







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संविधान दिवस पर सीपीआईएम ने उपायुक्त कार्यालय के बाहर हल्ला बोला। इस दौरान सदस्यों ने मुख्य चुनाव अधिकारी ज्ञानेश कुमार के खिलाफ नारेबाजी की। उन्होंने कहा कि संविधान की सरेआम अवहेलना की जा रही है। इस तरफ कोई ध्यान नहीं दे रहा है। ... और पढ़ें

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