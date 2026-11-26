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सीटीओ चौक पर गुरुवार को संविधान दिवस के अवसर पर एसएफआई कार्यकर्ताओं ने केंद्र सरकार के विरोध में धरना दिया। इस दौरान कार्यकर्ताओं ने केंद्र सरकार की नीतियों के खिलाफ नारेबाजी करते हुए संविधान के मूल्यों और लोकतांत्रिक अधिकारों की रक्षा की मांग उठाई। एसएफआई कार्यकर्ताओं ने आरोप लगाया कि केंद्र सरकार की नीतियां संविधान की मूल भावना के विपरीत हैं। उन्होंने कहा कि संविधान में दिए गए समानता, स्वतंत्रता और न्याय के अधिकारों को सुरक्षित रखना जरूरी है। धरने के माध्यम से संगठन ने सरकार की नीतियों के खिलाफ अपना विरोध दर्ज करवाया।

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