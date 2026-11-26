{"_id":"6b080188819c804ce7052f0c","slug":"mandi-highway-damage-compensation-sharda-devi-protest-ended-2026-11-26","type":"feature-story","status":"publish","title_hn":"हिमाचल: हाईवे निर्माण से प्रभावित शारदा देवी को मिलेगा मुआवजा, विधायक चंद्रशेखर ने समाप्त किया सांकेतिक धरना","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

हाईवे निर्माण के कारण मकानों को पहुंच रहे नुकसान और प्रभावित परिवारों को मुआवजा नहीं मिलने का मामला अब प्रशासन के स्तर पर आगे बढ़ा है। धर्मपुर के कांग्रेस विधायक चंद्रशेखर ठाकुर ने प्रशासन और केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय (मोर्थ) के अधिकारियों से मिले आश्वासन के बाद अपना सांकेतिक धरना समाप्त कर दिया है। प्रशासन ने कुम्हारड़ा निवासी शारदा देवी के क्षतिग्रस्त मकान का आकलन करवाकर कमेटी की रिपोर्ट के आधार पर मुआवजा दिलाने का भरोसा दिया है। विज्ञापन







विधायक चंद्रशेखर ठाकुर के धरने पर बैठने के बाद जिला प्रशासन और मोर्थ के अधिकारी सक्रिय हुए। अधिकारियों ने हाईवे निर्माण के कारण क्षतिग्रस्त हो रहे मकानों का निरीक्षण किया और प्रभावित परिवारों से मुलाकात कर उनकी समस्याएं सुनीं। इसके बाद उपायुक्त मंडी और मोर्थ अधिकारियों के साथ हुई बैठक में प्रभावित परिवार को राहत देने के लिए आवश्यक प्रक्रिया आगे बढ़ाने पर सहमति बनी। विधायक चंद्रशेखर ठाकुर के धरने पर बैठने के बाद जिला प्रशासन और मोर्थ के अधिकारी सक्रिय हुए। अधिकारियों ने हाईवे निर्माण के कारण क्षतिग्रस्त हो रहे मकानों का निरीक्षण किया और प्रभावित परिवारों से मुलाकात कर उनकी समस्याएं सुनीं। इसके बाद उपायुक्त मंडी और मोर्थ अधिकारियों के साथ हुई बैठक में प्रभावित परिवार को राहत देने के लिए आवश्यक प्रक्रिया आगे बढ़ाने पर सहमति बनी। विज्ञापन

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कमेटी करेगी मकान को हुए नुकसान का आकलन

प्रशासन की ओर से दिए गए आश्वासन के अनुसार, मोर्थ से संबंधित मामलों के निपटारे के लिए गठित कमेटी शारदा देवी के मकान को हुए नुकसान का विस्तृत आकलन करेगी। कमेटी अपनी रिपोर्ट तैयार कर संबंधित अधिकारियों को सौंपेगी। इसी रिपोर्ट के आधार पर मुआवजे की राशि निर्धारित करने और प्रभावित परिवार को राहत देने की आगामी प्रक्रिया शुरू की जाएगी। विधायक चंद्रशेखर ठाकुर ने कहा कि कुम्हारड़ा निवासी शारदा देवी के मकान को पहुंचे नुकसान का पूरा आकलन करवाया जाएगा। कमेटी की रिपोर्ट के आधार पर मुआवजे की राशि तय कर प्रभावित परिवार को राहत दिलाई जाएगी। उन्होंने मामले में तत्परता दिखाने और अधिकारियों को मौके पर भेजकर कार्रवाई शुरू करवाने के लिए उपायुक्त मंडी की सराहना भी की।

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