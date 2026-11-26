हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला में कांग्रेस ने गुरुवार को संविधान रक्षा मार्च निकाला। मार्च में शामिल होने के लिए कांग्रेस कार्यकर्ता आंबेडकर चौक पर जुटे और इसके बाद रिज मैदान पर स्थित राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की प्रतिमा तक मार्च निकाला। वहीं प्रदेश में फिलहाल बारिश और बर्फबारी के आसार नहीं हैं। मौसम विज्ञान केंद्र शिमला के अनुसार प्रदेश में 2 दिसंबर तक मौसम मुख्य रूप से शुष्क रहने की संभावना है। उधर, किन्नौर जिले के रक्छम-छितकुल वन्यजीव अभयारण्य में दुर्लभ यूरेशियन सिस्किन पक्षी पहली बार दर्ज किया गया है। धर्मपुर के कांग्रेस विधायक चंद्रशेखर ठाकुर ने प्रशासन और केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय (मोर्थ) के अधिकारियों से मिले आश्वासन के बाद अपना सांकेतिक धरना समाप्त कर दिया है। वहीं संविधान दिवस के अवसर पर गदर फ्रंट हिमाचल प्रदेश के संयोजक रवि कुमार दलित बुधवार को बाबा साहेब डॉ. भीमराव आंबेडकर चौक चौड़ा मैदान में विभिन्न मांगों को लेकर शांतिपूर्ण धरने पर बैठ गए। आइए जानते हैं प्रदेश की दिनभर की प्रमुख खबरों को विस्तार से।

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