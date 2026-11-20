आईएएस अधिकारियों के लिए अधिकतम कार्यकाल तय नहीं

हिमाचल प्रदेश में आईएएस और एचएएस अधिकारियों की तैनाती और तबादलों को लेकर सरकार ने विधानसभा में स्थिति स्पष्ट की है। धर्मशाला के विधायक सुधीर शर्मा के सवाल का लिखित जवाब देते हुए मुख्यमंत्री ने बताया कि प्रदेश संवर्ग के वरिष्ठ ड्यूटी पदों पर आईएएस अधिकारियों का न्यूनतम कार्यकाल दो साल निर्धारित है, जबकि राज्य संवर्ग में उनके लिए अधिकतम कार्यकाल की कोई सीमा तय नहीं है। भारतीय प्रशासनिक सेवा (संवर्ग) नियमावली 1954 के नियम सात और 20 जून 2007 की अधिसूचना के तहत यह न्यूनतम कार्यकाल निर्धारित किया गया है। वहीं, केंद्रीय प्रतिनियुक्ति पर अधिकारियों का कार्यकाल उनके स्तर के अनुसार केंद्र सरकार तय करती है। सरकार ने स्पष्ट किया कि कार्मिक विभाग के 10 जुलाई 2013 के मार्गदर्शी सिद्धांतों में सामान्यतः तीन साल की तैनाती का प्रावधान है, लेकिन यह नियम आईएएस और एचएएस अधिकारियों पर लागू नहीं होता।