हिमाचल प्रदेश विधानसभा शीतकालीन सत्र के पांचवें दिन भी सदन में सत्तापक्ष व विपक्ष आमने-सामने हुए। सेना पर टिप्पणी पर नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर के नेतृत्व में भाजपा विधायकों ने मंत्री के खिलाफ कार्रवाई की मांग को लेकर नारेबाजी की और विरोध जताते हुए सदन से बाहर चले गए। वहीं भाजपा ने हिमाचल ने संगठनात्मक गतिविधियों एवं कार्यक्रमों को गति देने के उद्देश्य से प्रदेश के सभी विधानसभा क्षेत्रों में प्रभारियों की नियुक्ति की है। उधर, मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने भाजपा पर हिमाचल की बेशकीमती जमीन उद्योगपतियों को कौड़ियों के भाव बेचने का आरोप लगाते हुए कहा कि पूर्व भाजपा सरकार के कार्यकाल में उद्योग लगाने के नाम पर प्रदेश की संपदा की बंदरबांट हुई। वहीं प्रदेश में 1 से 19 नवंबर तक सामान्य से 70 फीसदी कम बारिश दर्ज की गई है। आइए जानते हैं प्रदेश की दिनभर की प्रमुख खबरों को विस्तार से।

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