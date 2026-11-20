मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने भाजपा पर हिमाचल की बेशकीमती जमीन उद्योगपतियों को कौड़ियों के भाव बेचने का आरोप लगाते हुए कहा कि पूर्व भाजपा सरकार के कार्यकाल में उद्योग लगाने के नाम पर प्रदेश की संपदा की बंदरबांट हुई। कस्टमाइज पैकेज के नाम पर करीब पांच हजार बीघा जमीन उद्योगों को दे दी गई और स्टांप ड्यूटी माफ कर प्रदेश को 400 से 500 करोड़ रुपये का नुकसान पहुंचाया गया। उन्होंने भाजपा की ओर से लगाए गए भ्रष्टाचार के आरोपों पर मंत्रियों और अधिकारियों को क्लीन चिट दी। उन्होंने कहा कि भाजपा शासन में हिमाचल ऑन सेल था। अब वही भाजपा प्रदेश हितों की दुहाई देकर सरकार को घेरने की कोशिश कर रही है। शुक्रवार को विधानसभा में स्थगन प्रस्ताव पर चर्चा का जवाब देते हुए मुख्यमंत्री ने पूर्व सरकार के फैसलों पर सवाल उठाए और अपनी सरकार के कामकाज का ब्योरा भी रखा। करीब साढ़े नौ घंटे चली चर्चा के जवाब के दौरान सदन में जमकर हंगामा हुआ। विपक्ष चाह रहा था कि भाजपा के शेष विधायक बोले, उसके बाद सीएम जवाब दे। ऐसा न होने पर विपक्ष सदन में हल्ला करने लगा। मुख्यमंत्री के जवाब शुरू करने से पहले ही भाजपा सदस्यों ने अपनी सीटों से नारेबाजी शुरू कर दी। मुख्यमंत्री ने जवाब देना शुरू किया तो भाजपा विधायक नारेबाजी करते हुए वेल में पहुंच गए। करीब 55 मिनट तक विपक्षी सदस्य नारेबाजी करते रहे। इसके बाद वे सदन से बाहर चले गए। मुख्यमंत्री ने भाजपा पर झूठ की राजनीति करने और गुटबाजी का शिकार होने का आरोप लगाया। बाद में काम रोको प्रस्ताव ध्वनिमत से खारिज कर दिया गया।

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