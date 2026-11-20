हिमाचल: सीएम सुक्खू बोले- भाजपा ने उद्योगों के नाम पर पांच हजार बीघा जमीन कौड़ियों के भाव बेची
मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने कहा कि कस्टमाइज पैकेज के नाम पर करीब पांच हजार बीघा जमीन उद्योगों को दे दी गई और स्टांप ड्यूटी माफ कर प्रदेश को 400 से 500 करोड़ रुपये का नुकसान पहुंचाया गया।
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मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने भाजपा पर हिमाचल की बेशकीमती जमीन उद्योगपतियों को कौड़ियों के भाव बेचने का आरोप लगाते हुए कहा कि पूर्व भाजपा सरकार के कार्यकाल में उद्योग लगाने के नाम पर प्रदेश की संपदा की बंदरबांट हुई। कस्टमाइज पैकेज के नाम पर करीब पांच हजार बीघा जमीन उद्योगों को दे दी गई और स्टांप ड्यूटी माफ कर प्रदेश को 400 से 500 करोड़ रुपये का नुकसान पहुंचाया गया। उन्होंने भाजपा की ओर से लगाए गए भ्रष्टाचार के आरोपों पर मंत्रियों और अधिकारियों को क्लीन चिट दी। उन्होंने कहा कि भाजपा शासन में हिमाचल ऑन सेल था। अब वही भाजपा प्रदेश हितों की दुहाई देकर सरकार को घेरने की कोशिश कर रही है। शुक्रवार को विधानसभा में स्थगन प्रस्ताव पर चर्चा का जवाब देते हुए मुख्यमंत्री ने पूर्व सरकार के फैसलों पर सवाल उठाए और अपनी सरकार के कामकाज का ब्योरा भी रखा। करीब साढ़े नौ घंटे चली चर्चा के जवाब के दौरान सदन में जमकर हंगामा हुआ। विपक्ष चाह रहा था कि भाजपा के शेष विधायक बोले, उसके बाद सीएम जवाब दे। ऐसा न होने पर विपक्ष सदन में हल्ला करने लगा। मुख्यमंत्री के जवाब शुरू करने से पहले ही भाजपा सदस्यों ने अपनी सीटों से नारेबाजी शुरू कर दी। मुख्यमंत्री ने जवाब देना शुरू किया तो भाजपा विधायक नारेबाजी करते हुए वेल में पहुंच गए। करीब 55 मिनट तक विपक्षी सदस्य नारेबाजी करते रहे। इसके बाद वे सदन से बाहर चले गए। मुख्यमंत्री ने भाजपा पर झूठ की राजनीति करने और गुटबाजी का शिकार होने का आरोप लगाया। बाद में काम रोको प्रस्ताव ध्वनिमत से खारिज कर दिया गया।
जरूरतमंद को मिलेगी गगल एयरपोर्ट के आसपास जमीन
गगल एयरपोर्ट के आसपास जमीनों की खरीद में फर्जी कृषि प्रमाणपत्रों के इस्तेमाल का मामला उठाते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि करीब 200 कनाल जमीन के बेनामी सौदों की जांच के लिए एसआईटी गठित की गई है। ऐसी जमीन को सरकार में निहित कर जरूरतमंद प्रदेशवासियों को आवंटित किया जाएगा। उन्होंने कहा कि उनकी सरकार ने किसी भी व्यक्ति के खिलाफ राजनीतिक द्वेष से मामला दर्ज नहीं किया है। विपक्ष की गैर मौजूदगी में विधानसभा अध्यक्ष ने भाजपा विधायकों की ओर से लाया गया काम रोको प्रस्ताव गिरा दिया।
वाइल्ड फ्लावर हॉल से हर साल मिलेंगे 40 करोड़
मुख्यमंत्री ने कहा कि वर्तमान सरकार ने वाइल्ड फ्लावर हॉल की कानूनी लड़ाई जीती है। इससे प्रदेश को हर साल 35 से 40 करोड़ रुपये मिलेंगे। बीबीएमबी में हिस्सेदारी के एवज में अगले 20 वर्षों में करीब 20 हजार करोड़ रुपये मिलने की उम्मीद है। किशाऊ परियोजना और जेएसडब्ल्यू से जुड़े मामलों में भी सरकार ने प्रदेश के हितों की लड़ाई लड़ी है। उन्होंने एलान किया कि आगामी छह माह में प्रदेश में एक हजार इलेक्ट्रिक बसें खरीदी जाएंगी। वर्तमान में खरीदी गई इलेक्ट्रिक बसों की 12 साल की गारंटी है। कंपनी को अभी तक भुगतान नहीं किया गया है। बसों में गड़बड़ी मिलने पर कंपनी का भुगतान रोक दिया जाएगा। हमीरपुर बस अड्डे के निर्माण में टेंडर के अतिरिक्त दो मंजिलें तैयार होने की बात भी कही। मुख्यमंत्री ने स्पष्ट किया कि पीटरहॉफ को बेचा नहीं गया है, बल्कि वहां 100 कमरों का निर्माण किया जाएगा। दिल्ली स्थित हिमाचल निकेतन में सामान्य प्रशासन विभाग के लिए 30 कमरे उपलब्ध होंगे। स्वास्थ्य क्षेत्र में हिमकेयर की जगह नई स्वास्थ्य बीमा पॉलिसी लाने की तैयारी है। इसके तहत 10 लाख रुपये तक के निशुल्क उपचार की सुविधा देने की योजना है। उन्होंने कहा कि विपरीत आर्थिक परिस्थितियों के बावजूद सरकार विकास कार्य जारी रखे हुए है और प्रदेश की संपदा का इस्तेमाल जनता के हित में किया जा रहा है।