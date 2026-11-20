डिजिटल तकनीक के तेजी से बदलते दौर में हिमाचल प्रदेश के सरकारी कॉलेजों के विद्यार्थी अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई), साइबर सुरक्षा और डिजिटल सेफ्टी की बारीकियों से रूबरू होंगे। इससे विद्यार्थियों को डिजिटल की चुनौतियों से निपटने में मदद मिलेगी। हिमाचल प्रदेश के डिग्री कॉलेजों में विद्यार्थियों को आधुनिक तकनीक, साइबर खतरों और ऑनलाइन सुरक्षा के प्रति जागरूक करने के लिए विशेष विशेषज्ञ व्याख्यान आयोजित किए जाएंगे। उच्च शिक्षा निदेशालय ने शैक्षणिक सत्र 2026-27 के दौरान ये व्याख्यान करवाने के लिए जालंधर की निजी संस्था थ्रेड सिक्योरिटी को आधिकारिक मंजूरी प्रदान कर दी है। अब संस्था के प्रतिनिधि अलग-अलग कॉलेजों में पहुंचकर विद्यार्थियों को उभरती तकनीकों और डिजिटल सुरक्षा से जुड़े महत्वपूर्ण पहलुओं की जानकारी देंगे। इन विशेष व्याख्यानों का मुख्य उद्देश्य विद्यार्थियों को तकनीकी बदलावों के अनुरूप तैयार करना और उन्हें डिजिटल दुनिया की चुनौतियों के प्रति जागरूक बनाना है। व्याख्यानों में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बढ़ते उपयोग, साइबर सुरक्षा, डिजिटल सेफ्टी और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर सुरक्षित रहने के तरीकों जैसे विषयों पर जानकारी दी जाएगी।

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