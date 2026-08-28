हवाई सेवा: धर्मशाला-चंडीगढ़ के बीच 15 दिन बाद फिर उड़ान भरेगा इंडिगो का विमान, शेड्यूल जारी

धर्मशाला-चंडीगढ़ हवाई सेवा 15 दिन के अंतराल के बाद पहली सितंबर से फिर बहाल होने जा रही है। इंडिगो ने सप्ताह में चार दिन उड़ानें संचालित करने का शेड्यूल जारी किया है, जिससे यात्रियों और पर्यटन कारोबार से जुड़े लोगों को बड़ी राहत मिलने की उम्मीद है। बरसात के मौसम में हवाई सेवा बंद थी। अब विमानन कंपनी इंडिगो ने इस हवाई रूट पर दोबारा उड़ानें शुरू करने का शेड्यूल तय कर दिया है। कंपनी सप्ताह में चार दिन धर्मशाला और चंडीगढ़ के बीच हवाई सेवा उपलब्ध करवाएगी। वेबसाइट पर जारी शेड्यूल के मुताबिक यह उड़ानें सोमवार, मंगलवार, गुरुवार और शुक्रवार को धर्मशाला (गगल एयरपोर्ट) से चंडीगढ़ के लिए संचालित होंगी।

विज्ञापन