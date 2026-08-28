हिमाचल: स्वास्थ्य विभाग में 300 डॉक्टर और 200 नर्सों की भर्ती, अब नहीं होगा डेपुटेशन

स्वास्थ्य विभाग में लंबे समय से डॉक्टरों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर डेपुटेशन पर भेजने की व्यवस्था को लेकर सवाल उठते रहे हैं। कई बार ग्रामीण अस्पतालों से डॉक्टरों को डेपुटेशन पर भेजे जाने के बाद वहां मरीजों को परेशानी का सामना करना पड़ता है। अब नए डॉक्टरों की तैनाती सीधे जरूरत वाले स्वास्थ्य संस्थानों में करने पर जोर है। इससे पीएचसी और सीएचसी में डॉक्टरों की उपलब्धता बनी रहने की उम्मीद है। स्वास्थ्य सचिव आशीष सिंह मार ने कहा कि स्वास्थ्य विभाग में कमीशन के माध्यम से 300 डाक्टरों की भर्ती की जा रही है। इसके अलावा नर्सों की भी भर्ती होनी है। ग्रामीण क्षेत्रों के बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं देने के लिए सरकार प्रयासरत है।