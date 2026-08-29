नई व्यवस्था: फाइलों और बैठकों के बीच पढ़ाई भी करेंगे आईएएस अफसर, करनी होगी नियमित ऑनलाइन लर्निंग

51.56 कंपोजिट स्कोर के साथ श्रेणी-बी में हिमाचल अव्वल

केंद्र सरकार ने आईजीओटी कर्मयोगी प्लेटफॉर्म पर जुलाई 2026 में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के अधिकारियों की भागीदारी और प्रदर्शन के आधार पर रैंकिंग जारी की है। विभिन्न मानकों के आधार पर तैयार राज्य श्रेणीकरण में हिमाचल प्रदेश ने श्रेणी बी में पहला स्थान हासिल किया है। हिमाचल को 51.56 का कंपोजिट स्कोर मिला। गुजरात 51.18 अंक के साथ दूसरे और कर्नाटक 40.47 अंक के साथ तीसरे स्थान पर रहा। श्रेणी-बी में तेलंगाना 40.41 अंक के साथ चौथे, पंजाब 40.06 के साथ पांचवें, उत्तराखंड 34.49 के साथ छठे, जम्मू-कश्मीर 32.89 के साथ सातवें, नगालैंड 31.09 के साथ आठवें, छत्तीसगढ़ 30.79 के साथ नौवें और हरियाणा 30.71 अंक के साथ दसवें स्थान पर रहा।