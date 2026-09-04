{"_id":"6a9a8993524152b775041225","slug":"video-himachal-weather-alert-heavy-rain-5-districts-september-4-and-5-2026-09-04","type":"video","status":"publish","title_hn":"हिमाचल में बारिश का अलर्ट, 5 जिलों में भारी बारिश की संभावना","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

मौसम विभाग ने 4 और 5 सितंबर को हिमाचल प्रदेश के कई हिस्सों में बारिश का पूर्वानुमान जताया है। बिलासपुर, कांगड़ा, सोलन और सिरमौर में भारी बारिश की संभावना है। वहीं 4 से 6 सितंबर तक कई क्षेत्रों में आंधी, बिजली कड़कने और 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से तेज हवाएं चल सकती हैं। मौसम विभाग ने संवेदनशील इलाकों में सावधानी बरतने की सलाह दी है। इसी कड़ी में आज शिमला में हल्की बूंदाबादी हुई है और मौसम खराब बना हुआ है।

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