फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Himachal Pradesh ›   Shimla News ›   himachal monsoon 2026 266 deaths 1235 crore damage

हिमाचल मानसून नुकसान: हिमाचल प्रदेश में मानसून ने मचाई तबाही, 266 लोगों की मौत और 1235 करोड़ का नुकसान

Fri, 04 Sep 2026 11:14 AM IST
Ankesh Dogra न्यूज डेस्क, अमर उजाला नेटवर्क, शिमला
न्यूज डेस्क, अमर उजाला नेटवर्क, शिमला Published by: Ankesh Dogra Updated Fri, 04 Sep 2026 11:14 AM IST
सार

Himachal Monsoon Damage: हिमाचल प्रदेश में मानसून सीजन-2026 अब तक भारी तबाही लेकर आया है। सरकारी रिपोर्ट के अनुसार 30 जून से 3 सितंबर तक प्रदेश में आपदा और सड़क हादसों में कुल 266 लोगों की मौत हुई है। इनमें 108 मौतें सीधे आपदा से जुड़ी हैं, जबकि 158 लोगों की जान सड़क हादसों में गई। इस दौरान प्रदेश को 1,23,544.83 लाख रुपये यानी करीब 1,235.45 करोड़ रुपये का नुकसान दर्ज किया गया है। पढ़ें पूरी खबर...

विज्ञापन
himachal monsoon 2026 266 deaths 1235 crore damage
हिमाचल में मानसून से नुकसान। - फोटो : AI

विस्तार
Follow Amar Ujala on Google News Add as a preferred
source on google

हिमाचल प्रदेश में मानसून सीजन-2026 के दौरान बारिश और इससे जुड़ी आपदाओं ने बड़े पैमाने पर नुकसान पहुंचाया है। राज्य सरकार के राजस्व विभाग और स्टेट इमरजेंसी ऑपरेशन सेंटर की ओर से जारी संचयी रिपोर्ट के मुताबिक 30 जून से 3 सितंबर 2026 तक प्रदेश में कुल 266 लोगों की जान गई है।

विज्ञापन


रिपोर्ट के अनुसार इनमें 108 मौतें प्राकृतिक आपदाओं के कारण हुईं, जबकि 158 लोगों की मौत सड़क हादसों में हुई। आपदा से हुई 108 मौतों में सबसे अधिक 36 लोगों की मौत पेड़ या खड़ी चट्टान से गिरने के कारण दर्ज की गई है। भूस्खलन से 18, डूबने से 13 और बिजली गिरने से जुड़ी घटनाओं में मौत का आंकड़ा भी रिपोर्ट में दर्ज है। जिलावार आंकड़ों में लाहौल-स्पीति में भूस्खलन से 13 मौतें दर्ज की गई हैं। शिमला में आपदा से 16, कांगड़ा में 17, सिरमौर में 14 और चंबा में 13 मौतें दर्ज हैं।
विज्ञापन


सड़क हादसे भी बने बड़ी वजह
मानसून अवधि में सड़क हादसों ने भी जानमाल का भारी नुकसान किया। रिपोर्ट में सड़क दुर्घटनाओं से प्रदेश में 158 मौतें दर्ज हैं। जिला स्तर पर सिरमौर में 20, शिमला में 19, चंबा, कांगड़ा और ऊना में 18-18 तथा कुल्लू में 16 मौतें सड़क हादसों में हुई हैं।
विज्ञापन
विज्ञापन


1,235 करोड़ से ज्यादा का नुकसान
सरकारी रिपोर्ट के मुताबिक मानसून सीजन में प्रदेश को कुल 1,23,544.83 लाख रुपये, यानी करीब 1,235.45 करोड़ रुपये का नुकसान हुआ है। इसमें निजी और सार्वजनिक संपत्ति को हुआ नुकसान शामिल है। रिपोर्ट में पीडब्ल्यूडी से संबंधित नुकसान 94,690.47 लाख रुपये और जल शक्ति विभाग से संबंधित नुकसान 25,861.24 लाख रुपये दर्ज किया गया है।

विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed