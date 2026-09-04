हिमाचल मौसम अपडेट: आज और कल बारिश का दौर, पांच जिलों में भारी बारिश का अलर्ट; लोगों को सावधानी बरतने की सलाह

मौसम विभाग के जिला-वार पूर्वानुमान के अनुसार बिलासपुर, कांगड़ा, सोलन और सिरमौर में 4 सितंबर को एक-दो स्थानों पर भारी बारिश हो सकती है। 5 सितंबर को कांगड़ा और सिरमौर में भी भारी बारिश की संभावना है। बाकी जिलों में भी कई स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश का पूर्वानुमान है।मौसम विभाग ने 4 और 5 सितंबर को किन्नौर तथा लाहौल-स्पीति में 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से तेज हवाएं चलने की संभावना जताई है। वहीं 4 से 6 सितंबर तक मैदानी/निचले और मध्य पर्वतीय क्षेत्रों में अलग-अलग स्थानों पर आंधी-तूफान, बिजली कड़कने और तेज हवाएं चल सकती हैं।

हिमाचल प्रदेश में मानसून सक्रिय बना हुआ है। मौसम विभाग के 4 सितंबर को जारी बुलेटिन के अनुसार प्रदेश के कई हिस्सों में आज और कल हल्की से मध्यम बारिश होगी, जबकि कुछ स्थानों पर भारी बारिश हो सकती है। बिलासपुर, कांगड़ा, सोलन और सिरमौर के लिए 4 सितंबर को एक-दो स्थानों पर भारी बारिश की संभावना जताई गई है। कांगड़ा और सिरमौर में 5 सितंबर को भी भारी बारिश का अलर्ट है।

कहां कितनी बारिश हुई?

पिछले 24 घंटे में नाहन में 7 सेमी, जोगिंदरनगर में 6 सेमी, नादौन में 5 सेमी, भरवाईं और नट्टों बैरान में 4-4 सेमी बारिश दर्ज की गई। इसके अलावा नैना देवी और कटौला में 3-3 सेमी तथा देहरा गोपीपुर में 2 सेमी बारिश हुई।



6 सितंबर के बाद कमजोर होगा बारिश का दौर

बुलेटिन के अनुसार 6 सितंबर को कुछ स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है। इसके बाद सप्ताह के बाकी दिनों में अलग-अलग स्थानों पर हल्की बारिश की संभावना है। अगले 3-4 दिनों में न्यूनतम तापमान में बड़े बदलाव की संभावना नहीं है, जबकि अधिकतम तापमान बाद के दिनों में धीरे-धीरे 2 से 3 डिग्री सेल्सियस बढ़ सकता है।



लोगों को सावधानी बरतने की सलाह

भारी बारिश के दौरान संवेदनशील क्षेत्रों में भूस्खलन और कीचड़ खिसकने, निचले इलाकों में जलभराव और कुछ जल निकायों में जलस्तर बढ़ने की आशंका है। मौसम विभाग ने लोगों को भूस्खलन और अचानक बाढ़ की आशंका वाले क्षेत्रों में जाने से बचने, नदी-नालों से सुरक्षित दूरी बनाए रखने और वाहन चलाते समय गति सीमा का पालन करने की सलाह दी है।