{"_id":"6ad09e1dff1dfac11e09014f","slug":"video-eurokids-new-shimla-preschool-graduation-day-gaiety-theatre-2026-10-15","type":"video","status":"publish","title_hn":"यूरोकिड्स न्यू शिमला में मनाया प्री-स्कूल ग्रेजुएशन डे, नन्हे बच्चों ने दी रंगारंग प्रस्तुतियां","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

यूरोकिड्स न्यू शिमला की ओर से वीरवार को गेयटी थियेटर में प्री-स्कूल ग्रेजुएशन डे का आयोजन किया गया। इस दौरान नन्हे विद्यार्थियों ने रंगारंग सांस्कृतिक प्रस्तुतियां देकर दर्शकों का मन मोह लिया। कार्यक्रम में सांस्कृतिक दल ने भी प्रस्तुतियां दीं। कार्यक्रम का उद्देश्य प्री-स्कूल की शिक्षा पूरी कर अगले चरण में प्रवेश करने वाले बच्चों की उपलब्धियों का उत्सव मनाना और उनका उत्साह बढ़ाना रहा। इस दौरान बच्चों ने अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन किया। समारोह में बच्चों की खुशी और उत्साह देखते ही बन रहा था। समारोह के दौरान बच्चों ने विभिन्न सांस्कृतिक प्रस्तुतियों के माध्यम से अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन किया। उनकी प्रस्तुतियों ने कार्यक्रम को आकर्षक बनाया और दर्शकों का मनोरंजन किया। सांस्कृतिक दल की प्रस्तुतियां भी समारोह का हिस्सा रहीं। प्री-स्कूल ग्रेजुएशन डे का आयोजन बच्चों की शुरुआती शैक्षणिक यात्रा पूरी होने और शिक्षा के अगले चरण में प्रवेश करने के अवसर को यादगार बनाने के उद्देश्य से किया गया। कार्यक्रम के माध्यम से बच्चों का उत्साह बढ़ाने और उनकी उपलब्धियों को प्रोत्साहित करने पर जोर दिया गया।

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