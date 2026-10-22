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Hindi News ›   Video ›   Punjab ›   Ludhiana News ›   Miscreants vandalized a house in Jagraon

जगराओं में तलवारों और हथियारों से लैस बदमाश घर में घुसे, जमकर की तोड़फोड़

Thu, 22 Oct 2026 06:56 PM IST
शाहिल शर्मा
Shahil Sharma शाहिल शर्मा
Updated Thu, 22 Oct 2026 06:56 PM IST
Miscreants vandalized a house in Jagraon
जगराओं शहर की नानक नगरी थेह में हथियारबंद लोगों की गुंडागर्दी से दहशत फैल गई। हाथों में तलवारें और अन्य हथियार लेकर पहुंचे लोगों ने एक घर में घुसकर जमकर तोड़फोड़ की और घर के सामान को बुरी तरह तहस-नहस कर दिया। घटना के समय घर का मालिक वह उपचार के लिए अस्पताल गया हुआ था। पीड़ित परिवार ने आरोप लगाया कि हमलावरों ने घर में रखा कोई सामान नहीं छोड़ा और करीब चार से पांच लाख रुपये का नुकसान कर दिया। घटना की सूचना मिलने के बाद थाना सिटी की पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है।
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