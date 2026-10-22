फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Punjab ›   Ludhiana News ›   Immigration office shooting: One suspect apprehended; extortion angle revealed

इमिग्रेशन दफ्तर फायरिंग: एक आरोपी काबू, रंगदारी का खुलासा

Thu, 22 Oct 2026 05:54 PM IST
चंडीगढ़ ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, लुधियाना
संवाद न्यूज एजेंसी, लुधियाना Updated Thu, 22 Oct 2026 05:54 PM IST
विज्ञापन
Immigration office shooting: One suspect apprehended; extortion angle revealed
संवाद न्यूज एजेंसी
विज्ञापन

लुधियाना। मॉडल टाउन स्थित ब्राइट वे वीजा इमिग्रेशन के दफ्तर पर हुई फायरिंग की वारदात को पुलिस ने सुलझा लिया है। पुलिस ने मुख्य आरोपी दीपक को गिरफ्तार किया है।

डीसीपी क्राइम हरपाल सिंह गरेवाल के अनुसार, 10-11 अक्तूबर 2026 की रात दफ्तर पर गोलियां चलाई गई थीं। जांच में दीपक और उसके साथी गगनदीप की पहचान हुई। दीपक ने विदेश में बैठे वरिंदर चारन और जगजीत सिंह उर्फ गांधी के कहने पर फायरिंग करना कबूला। उन्होंने इमिग्रेशन मालिक से रंगदारी मांगी थी, इन्कार करने पर दहशत फैलाने के लिए फायरिंग करवाई गई। पुलिस ने दीपक से वारदात में प्रयुक्त बिना नंबर की बाइक बरामद की। फरार गगनदीप और विदेश में बैठे साजिशकर्ताओं की तलाश जारी है। दीपक को रिमांड पर लिया गया है।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed