झोटा हत्याकांड: डीएसपी-ड्रग इंस्पेक्टर निलंबित, सीबीआई के सामने सबूत जुटाने की चुनौती; अंतिम संस्कार नहीं

फॉरेंसिक टीम ने मेडिकल स्टोर से जुटाए नमूने

मानसा। एंटी ड्रग टास्क फोर्स के कार्यकर्ता परविंदर सिंह झोटा की हत्या के मामले में सीबीआई ने जांच शुरू कर दी है। टीम ने थाना सिटी-2 से मामले का रिकॉर्ड कब्जे में लेकर अलग एफआईआर दर्ज की। इसके बाद जांच अधिकारियों से पूछताछ की गई।



डीआईजी राहुल शर्मा के नेतृत्व में करीब 12 सदस्यों की टीम झोटा के घर पहुंची और उसके पिता भीम सिंह, परिवार के सदस्यों तथा घायलों के बयान दर्ज किए। टीम ने घटनास्थल पर पहुंचकर आसपास के दुकानदारों और राहगीरों से भी पूछताछ की। फॉरेंसिक टीम ने घटनास्थल और आरोपी अश्वनी कुमार के मेडिकल स्टोर से नमूने एकत्र किए।



सीबीआई ने मुख्य आरोपी अश्वनी कुमार के हथियार लाइसेंस, मेडिकल स्टोर लाइसेंस और अन्य दस्तावेजों की जांच की। उसकी कॉल डिटेल भी खंगाली जा रही है, ताकि घटना से पहले किए गए फोन कॉल की जानकारी मिल सके। इसके अलावा, झोटा की ओर से नशा बेचने वाले केमिस्टों के खिलाफ जुटाए गए सबूत भी टीम ने अपने कब्जे में लिए हैं।



झोटा की पत्नी मनप्रीत कौर ने बताया कि परिवार ने सीबीआई के समक्ष बयान दर्ज करवा दिए हैं। उन्होंने कहा कि जांच शुरू होने से इंसाफ मिलने की उम्मीद जगी है। परिवार पिछले नौ दिनों से झोटा का शव रखकर न्याय की मांग कर रहा है। संवाद



झोटा का चंडीगढ़ में होगा पोस्टमार्टम

परविंदर सिंह झोटा का पोस्टमार्टम चंडीगढ़ स्थित पीजीआईएमईआर में विशेषज्ञ डॉक्टरों के पैनल से कराया जाएगा। मजिस्ट्रेट की निगरानी में मौत से जुड़ी शुरुआती जांच की कार्रवाई भी चंडीगढ़ में होगी। हालांकि परिवार ने पोस्टमार्टम और अपनी मांगों पर कार्रवाई होने तक अंतिम संस्कार नहीं करने का फैसला किया है।



केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की झोटा के परिवार से मुलाकात के करीब आठ घंटे बाद वरिष्ठ डीआईजी के नेतृत्व में सीबीआई की टीम मानसा पहुंची। सीबीआई ने मेडिकल स्टोर संचालक अश्वनी कुमार और अन्य अज्ञात लोगों के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता, 2023 की धारा 103(1) (हत्या), 109 (हत्या का प्रयास), 118(1) (खतरनाक हथियार से चोट पहुंचाना), 61(2) (आपराधिक साजिश) और 3(5) (साझा मंशा) के तहत मामला दर्ज किया है। इसके अलावा, शस्त्र अधिनियम, 1959 की धाराएं 25 और 27 भी लगाई गई हैं। जांच में ड्रग कंट्रोल, फोरेंसिक और जीएसटी अधिकारियों की मदद ली जाएगी। सीबीआई हत्या की परिस्थितियों, आरोपियों की भूमिका और नशीली दवाओं की कथित बिक्री से जुड़े आरोपों की भी जांच करेगी।



पत्नी बोली-हमने दुकान गिराने की मांग नहीं की थी

मानसा में गोली मारकर हत्या किए गए परविंदर सिंह झोटा की पत्नी मनप्रीत कौर ने कहा कि परिवार ने आरोपी अश्वनी की दुकान गिराने की कोई मांग नहीं की थी। जिला प्रशासन और सरकार ने दुकान गिराकर एक तरह से सबूत नष्ट करने का प्रयास किया है।



झोटा की पत्नी ने इंसाफ कमेटी के धरने को संबोधित करते हुए कहा कि सीबीआई अधिकारियों के साथ परिवार की बैठक हुई थी। इसमें झोटा के शव का पोस्टमार्टम करवाने को लेकर चर्चा हुई लेकिन परिवार ने अभी इसके लिए सहमति नहीं दी है।



झोटा का परिवार केवल उसके परिजनों तक सीमित नहीं है, बल्कि धरने में शामिल आम लोग और इंसाफ कमेटी भी इसका हिस्सा हैं। इसलिए पोस्टमार्टम पर फैसला लेने से पहले वह धरने में शामिल लोगों और कमेटी की राय ले रही हैं। उन्होंने स्पष्ट किया कि यदि धरने में शामिल लोग और इंसाफ कमेटी पोस्टमार्टम के लिए सहमति देते हैं, तभी परिवार भी इसके लिए सहमति देगा।