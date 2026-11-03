{"_id":"6ae9ce735b6d57490a0aad69","slug":"video-bus-accident-at-cheema-chowk-in-ludhiana-youth-dies-2026-11-03","type":"video","status":"publish","title_hn":"लुधियाना चीमा चौक पर बस हादसा, युवक की मौत","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

शहर के चीमा चौक पर पंजाब रोडवेज की बस की चपेट में आने से एक युवक की दर्दनाक मौत हो गई। हादसे के बाद मौके पर लोगों की भारी भीड़ जमा हो गई। युवक की मौत से गुस्साए लोगों ने सड़क पर जाम लगा दिया और प्रशासन के खिलाफ रोष जताया। जाम के कारण सड़क पर वाहनों की लंबी कतारें लग गईं और यातायात प्रभावित हुआ। लोगों ने मामले में उचित कार्रवाई करने की मांग की। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर स्थिति को संभालने का प्रयास किया। हादसे के संबंध में पुलिस की ओर से आगे की कार्रवाई की जा रही है।

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