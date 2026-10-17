{"_id":"6ad384c4a9db95efad0abb95","slug":"video-raid-on-an-illegal-clinic-in-jalandhar-2026-10-17","type":"video","status":"publish","title_hn":"जालंधर में अवैध क्लीनिक पर छापेमारी, संचालक नहीं दिखा सका डिग्री और लाइसेंस; ड्रग इंस्पेक्टर ने शुरू की जांच","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

जालंधर जिले के थाना लांबड़ा के अंतर्गत आते ताजपुर गांव में स्वास्थ्य विभाग और पुलिस की संयुक्त टीम ने एक क्लीनिक पर छापेमारी की। ड्रग इंस्पेक्टर अमित बंसल के नेतृत्व में की गई इस कार्रवाई के दौरान क्लीनिक संचालक मौके पर अपनी मेडिकल डिग्री, रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट और लाइसेंस से संबंधित दस्तावेज पेश नहीं कर सका। अधिकारियों ने क्लीनिक में रखी दवाइयों के स्टॉक और उनसे संबंधित रिकॉर्ड की जांच शुरू कर दी है। जानकारी के अनुसार, गुप्त सूचना के आधार पर टीम ने ताजपुर गांव स्थित किरण क्लीनिक में अचानक जांच की। अधिकारियों ने जब संचालक से मेडिकल डिग्री, रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट और लाइसेंस मांगा, तो वह मौके पर कोई दस्तावेज प्रस्तुत नहीं कर सका। बताया गया कि संचालक ने अधिकारियों से कहा कि उसके दस्तावेज घर पर रखे हुए हैं। जांच के दौरान अधिकारियों को पता चला कि क्लीनिक संचालक और उसकी पत्नी की पास में ही एक अन्य दुकान गुरु कृपा हेल्थ केयर सेंटर भी है। टीम ने वहां पहुंचकर भी दस्तावेजों की जांच की। उपलब्ध जानकारी के अनुसार, वहां भी मौके पर संबंधित दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किए जा सके। ड्रग इंस्पेक्टर (जालंधर-2) अमित बंसल ने बताया कि वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देश पर चेकिंग की गई है। फिलहाल दवाइयों के बिल, स्टॉक और लाइसेंस से संबंधित रिकॉर्ड की जांच की जा रही है। जांच रिपोर्ट तैयार होने के बाद नियमों के अनुसार आगे की कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

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