फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
विज्ञापन
Hindi News ›   Video ›   Punjab ›   Chandigarh-Punjab News ›   Youth wins ₹50,000 with a ₹7 lottery ticket in Firozpur

फिरोजपुर में सात रुपये की लॉटरी टिकट से चमकी युवक की किस्मत, जीते 50 हजार रुपये

Sun, 13 Sep 2026 05:17 PM IST
शाहिल शर्मा
Shahil Sharma शाहिल शर्मा
Updated Sun, 13 Sep 2026 05:17 PM IST
Youth wins ₹50,000 with a ₹7 lottery ticket in Firozpur
फिरोजपुर के मल्लांवाला में सात रुपये की लॉटरी टिकट से एक युवक ने 50 हजार रुपये का नकद इनाम जीत लिया। लॉटरी विजेता अमर सिंह, निवासी मल्लांवाला, वेल्डिंग की दुकान पर काम करता है। उसने गिल लॉटरी स्टॉल मल्लांवाला से सिक्किम स्टेट लॉटरी की 7 रुपये वाली 25 टिकटें कुल 175 रुपये में खरीदी थीं। इनमें से उसके टिकटों पर कुल 50 हजार रुपये का इनाम निकला। अमर सिंह ने बताया कि ड्रा में उसकी टिकट का नंबर आने की जानकारी मिलने पर उसकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। उसने कहा कि उसे उम्मीद नहीं थी कि महज सात रुपये की टिकट से उसे इतनी बड़ी राशि का इनाम मिल जाएगा। लॉटरी स्टॉल के मालिक गुरदेव सिंह ने बताया कि उनके स्टॉल से 7 रुपये वाली सिक्किम स्टेट लॉटरी की टिकट नंबर 34605 बेची गई थी, जिस पर 50 हजार रुपये का इनाम निकला। उन्होंने लॉटरी विजेता को फोन कर इसकी जानकारी दी। बाद में उसका मुंह मीठा करवाकर नकद इनाम राशि प्रदान की गई।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

Recommended

मंडी: आर्थिक तंगी के बीच बच्चों के सपनों को पंख दे रही सुख शिक्षा योजना

sukh shiksha yojana 435 children benefited sundernagar mandi
Mandi
13 Sep 2026

अमृतसर में दो पक्षों में फायरिंग, चार लोग घायल

Firing in Amritsar over a dispute regarding a pathway.
Amritsar
13 Sep 2026

कानपुर: राजारामपुर में जन आरोग्य मेला, अस्पताल में लटका रहा ताला, परिसर में गंदगी का अंबार

Kanpur Jan Arogya Mela held in Rajarampur hospital remained locked with heaps of filth in the premises
Kanpur
13 Sep 2026

कन्नौज: जेसीबी से खुदाई के दौरान फटी पाइपलाइन, 10 फीट ऊंचे गैस के फव्वारे से मचा हड़कंप

Kannauj Pipeline ruptures during JCB excavation 10 foot high gas jet sparks panic
Kannauj
13 Sep 2026

VIDEO: सीतापुर: आग लगने से 10 वर्षीय बच्चे की जलकर मौत, मां और बहन गंभीर रूप से झुलसी

VIDEO: सीतापुर: आग लगने से 10 वर्षीय बच्चे की जलकर मौत, मां और बहन गंभीर रूप से झुलसी
Sitapur
13 Sep 2026
विज्ञापन

यमुनानगर में बारिश ने दिलाई उमस भरी गर्मी से राहत, मौसम हुआ सुहाना

Rain brings relief from sultry heat in Yamunanagar; weather turns pleasant.
Yamuna Nagar
13 Sep 2026

चित्रकूट: नगर परिषद में घुसा बाढ़ का पानी, धूप और पंखे के सहारे सुखाई जा रहीं फाइलें

Chitrakoot Floodwaters enter the Municipal Council office files are being dried using sunlight and fans
Chitrakoot
13 Sep 2026
विज्ञापन

VIDEO: बाराबंकी: इंदिरा नहर पटरी पर खड़ी कार में मिला युवक का शव, लखनऊ का निवासी है मृतक युवक

VIDEO: बाराबंकी: इंदिरा नहर पटरी पर खड़ी कार में मिला युवक का शव, लखनऊ का निवासी है मृतक युवक
Lucknow
13 Sep 2026

VIDEO: सरकारी राशन पर कोटेदार का डाका, 100 से अधिक कार्ड धारकों को नहीं मिला राशन, प्रदर्शन

VIDEO: सरकारी राशन पर कोटेदार का डाका, 100 से अधिक कार्ड धारकों को नहीं मिला राशन, प्रदर्शन
Bahraich
13 Sep 2026

बरेली: मत्स्य पालकों को डराकर वसूली करने के दो आरोपी गिरफ्तार

Two accused arrested for extorting money in Bareilly
Bareilly
13 Sep 2026

कपूरथला में घर में सोता रह गया परिवार, चोरों ने उड़ाए लाखों के गहने और नकदी

Theft worth lakhs from a house in Kapurthala
Chandigarh-Punjab
13 Sep 2026

कांगड़ा: धर्मशाला के दाड़ी स्कूल में शांतिपूर्ण ढंग से शुरू हुई एनडीए परीक्षा, 192 अभ्यर्थी दे रहे परीक्षा

dharamshala dari school nda exam 192 candidates security arrangements
Himachal Pradesh
13 Sep 2026

औरैया: रामगंगा नहर किनारे टहलते समय आया मिर्गी का दौरा, डूबे युवक का 12 घंटे बाद मिला शव

Auraiya Youth suffers epileptic seizure while walking along Ramganga Canal body found after 12 hours
Auraiya
13 Sep 2026

कुल्लू: मनाली में हस्तनिर्मित उत्पादों की धूम, पर्यटकों की पहली पसंद बने हिमाचली कारीगरों के सामान

manali handicraft products pm vishwakarma exhibition tourists first choice
Himachal Pradesh
13 Sep 2026

VIDEO: अंबेडकरनगर: पीआरडी जवान ने पीएम श्री विद्यालय के कमरे में फांसी लगाकर दी जान, अवकाश पर था साथी जवान

VIDEO: अंबेडकरनगर: पीआरडी जवान ने पीएम श्री विद्यालय के कमरे में फांसी लगाकर दी जान, अवकाश पर था साथी जवान
Ambedkar Nagar
13 Sep 2026

VIDEO: डेहरास रोड पर नाले में गिरी तेज रफ्तार पिकअप, चालक की मौत

VIDEO: डेहरास रोड पर नाले में गिरी तेज रफ्तार पिकअप, चालक की मौत
Gonda
13 Sep 2026

शिमला: दुनिया के बड़े मंचों पर गूंजी पहाड़ की आवाज, 18 सितंबर को सिनेमाघरों में रिलीज होगी ‘खूंटा’

khunta himachal first feature film release september 18
Shimla
13 Sep 2026

नूंह: राष्ट्रीय लोक अदालत में 17,505 मामलों का निपटारा

17,505 cases settled at the National Lok Adalat in Nuh
Nuh
13 Sep 2026

बीवां में पेड़ से लटका मिला 30 वर्षीय युवक का शव, जांच में जुटी पुलिस

Body of 30-year-old man found hanging from a tree
Nuh
13 Sep 2026

VIDEO: चंद मिनटों में लकड़ी पर तस्वीर, सलमान खान ने की तारीफ; बीटेक पास धर्मेंद्र की कला का हर कोई मुरीद

Dharmendra Dubey creates images on wood in just few minutes in Mathura
Mathura
13 Sep 2026

हांसी में खाटू श्याम के जागरण में गया परिवार, पीछे से मकान में लाखों की चोरी

Family attends Khatu Shyam *Jagran* in Hansi; house burgled of valuables worth lakhs in their absence
Hisar
13 Sep 2026

उज्जैन: भांग से सजे बाबा महाकाल, चांदी का मुकुट और मुंड माला से किया शृंगार; जय श्री महाकाल से गूंजा परिसर

Ujjain Mahakaleshwar Temple Baba Mahakal Blessed with Bhang Silver Crown and Mund Mala Shringaar
Madhya Pradesh
13 Sep 2026

40 साल पुराने चकरोड विवाद पर प्रशासन की कार्रवाई, दो घंटे चली पैमाइश; VIDEO

Administration takes action in 40-year-old dispute over village access road; land measurement lasted two hours
Ghazipur
13 Sep 2026

स्वस्थ जीवनशैली के महत्व को सरल और रोचक ढंग से प्रस्तुत किया, VIDEO

The importance of a healthy lifestyle presented in a simple and engaging way
Ghazipur
13 Sep 2026

24 लाख मामले निस्तारित, 11 विवाहित जोड़ों का सुलह; VIDEO

2.4 million cases disposed of, 11 married couples reconciled
Ghazipur
13 Sep 2026

जेडीयू के मंडलीय कार्यकता सम्मेलन में नीतीश कुमार के कार्यों कि हुई सराहना, VIDEO

Nitish Kumar's work praised at JDU's divisional workers' conference
Mirzapur
13 Sep 2026

गाजीपुर में अनुपस्थित शिक्षकों से स्पष्टीकरण मांगा, VIDEO

Explanation sought from absent teachers in Ghazipur
Ghazipur
13 Sep 2026

डेढ़ लाख नगदी व बेटे की शादी के लिए बनवाए गए आभूषण पर चोरों ने किया हाथ साफ, VIDEO

Thieves make off with about 2 lakh in cash and jewelry prepared for son wedding
Ghazipur
12 Sep 2026

मिर्जापुर में राष्ट्रीय लोक अदालत का शुभारंभ, VIDEO

National Lok Adalat inaugurated in Mirzapur
Mirzapur
12 Sep 2026

मिर्जापुर में श्रीकृष्ण जन्मभूमि मुक्ति विजय यात्रा निकाली, VIDEO

Shri Krishna Janmabhoomi Mukti Vijay Yatra taken out in Mirzapur
Mirzapur
12 Sep 2026
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed