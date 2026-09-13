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बठिंडा में पंजाब की सबसे बड़ी 'यूथ रन': 20,000 युवाओं और खिलाड़ियों ने नशों के खिलाफ दिया कड़ा संदेश

Sun, 13 Sep 2026 06:46 PM IST
मयूर शर्मा अमर उजाला ब्यूरो, चंडीगढ़
अमर उजाला ब्यूरो, चंडीगढ़ Published by: मयूर शर्मा Updated Sun, 13 Sep 2026 06:46 PM IST
सार

पंजाब के युवाओं ने "उड़ता पंजाब" के प्रचार का मुंहतोड़ जवाब दिया है। बठिंडा में पंजाब की सबसे बड़ी 'यूथ रन पंजाब-2026' में रिकॉर्ड 20,000 युवाओं और खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया और नशों के खिलाफ और खेलों के पक्ष में साफ संदेश दिया।

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Punjab's largest 'Youth Run' in Bathinda: 20,000 youths and athletes send a strong message against drugs.
'यूथ रन पंजाब-2026' - फोटो : अमर उजाला ब्यूरो, चंडीगढ़

विस्तार
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पंजाब के युवाओं ने "उड़ता पंजाब" के प्रचार का मुंहतोड़ जवाब दिया है। बठिंडा में पंजाब की सबसे बड़ी 'यूथ रन पंजाब-2026' में रिकॉर्ड 20,000 युवाओं और खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया और नशों के खिलाफ और खेलों के पक्ष में साफ संदेश दिया। मुख्यमंत्री भगवंत मान के ‘युद्ध नशेआं विरुद्ध’ मुहिम को बड़ा रिस्पॉन्स देते हुए, इस बड़े पैमाने पर हिस्सेदारी ने ‘चढ़ता पंजाब, खेलता पंजाब और भागता पंजाब – रंगला पंजाब’ की तस्वीर पेश की।
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इस समरोह में बच्चों, युवाओं, महिलाओं और बुजुर्गों ने इस समरोह में बड़े जोश के साथ हिस्सा लिया। विजेताओं को 11,000 रुपये तक के नकद राशि दिए गए, जबकि सभी प्रतिभागियों को टी-शर्ट और पार्टिसिपेशन मेडल मिले।
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इस पर आप के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने एक्स पर लिखा: “यह नया पंजाब है। वह खोई हुई उम्मीद वापस आ गई है। आप हमारे युवाओं में जोश की चिंगारी देख सकते हैं। पंजाब सरकार के सहयोग से, युवा पंजाब से नशों की बुराई को खत्म करने की राह पर आगे बढ़ रहे हैं। यह बहुत हौसला बढ़ाने वाला है।”
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मीडिया से बात करते हुए, मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान के ओएसडी राजबीर सिंह घुम्मण ने कहा कि यह मैराथन मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान और आप के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल के कहने पर प्लान की गई है। उन्होंने कहा, "यह इस सीरीज़ की तीसरी मैराथन है। यह मोहाली से शुरू हुई थी और आज बठिंडा में करीब 20,000 लोग इसमें हिस्सा ले चुके हैं।"

राजबीर सिंह घुम्मण ने कहा, "हर उम्र और हर तरह के लोगों ने बड़े जोश के साथ इसमें हिस्सा लिया है। यह पंजाबियों के स्पोर्ट्स और फिटनेस के प्रति प्यार और जुनून को दिखाता है।"

पंजाब को नाकारात्मक तरीके से दिखाने वाले प्रचार पर सीधा निशाना साधते हुए, राजबीर सिंह घुम्मण ने कहा, "मैराथन में बड़ी संख्या में लोगों के शामिल होने से उन लोगों को करारा जवाब मिला है, जिन्होंने 'उड़ता पंजाब' जैसे प्रचार के ज़रिए पंजाब की गलत इमेज बनाने की कोशिश की थी। आज हम उन्हें 'चढ़ता पंजाब, खेलता पंजाब और भागता पंजाब – रंगला पंजाब' दिखाना चाहते हैं।"

राजबीर सिंह घुम्मण ने कहा, "यह हिस्सा लेना पूरी तरह से नेचुरल और अपनी मर्ज़ी से है। लोगों ने खुद को रजिस्टर किया है और यहां तक पहुंचे हैं। आज हम जो जोश देख रहे हैं, वह एक बहुत मज़बूत मैसेज है कि पंजाब स्पोर्ट्स, फिटनेस और ड्रग फ्री भविष्य की ओर बढ़ रहा है।"



बठिंडा के लोगों को इस शानदार रिस्पॉन्स के लिए बधाई देते हुए, राजबीर सिंह घुम्मण ने कहा, “मैं बठिंडा के लोगों को इस ज़बरदस्त रिस्पॉन्स के लिए बधाई देता हूँ। यहाँ के लोगों की भागीदारी ने पटियाला और लुधियाना में होने वाले हमारे आने वाले मैराथन के लिए एक नया बेंचमार्क सेट किया है।”


राजबीर सिंह घुम्मण ने कहा, “हम पूरे पंजाब में ऐसे इवेंट्स ऑर्गनाइज़ करते रहेंगे। मैं लोगों से अपील करता हूँ कि वे इस इनिशिएटिव को सपोर्ट करते रहें और हमारे युवाओं को नशों के बजाय स्पोर्ट्स और फिटनेस चुनने के लिए बढ़ावा दें।”

बठिंडा में भारी भागीदारी ने पंजाब के युवाओं में स्पोर्ट्स, फिटनेस और ड्रग-फ्री भविष्य के प्रति बढ़ते जोश को दिखाया है, जिससे ' युद्ध नशेआं विरुद्ध ' मुहिम का मैसेज और मज़बूत हुआ है कि पंजाब के युवा नशों को 'ना' और खेलों को 'हाँ' कह रहे हैं।
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