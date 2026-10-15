जीरा में पंजाब बंद का व्यापक असर, बाजार बंद; किसान जत्थेबंदियों व संस्थाओं का प्रदर्शन

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फिरोजपुर के विधानसभा हलका जीरा में पंजाब के मानसा में परमिंदर सिंह झोटा की हत्या के विरोध में पंजाब बंद की कॉल के तहत किसान जत्थेबंदियों, धार्मिक-समाजसेवी संस्थाओं और अन्य संगठनों ने पंजाब सरकार के खिलाफ रोष प्रदर्शन किया। इस दौरान जीरा का बाजार पूरी तरह बंद रहा। प्रदर्शन में शामिल विभिन्न जत्थेबंदियों के नेताओं ने कहा कि पंजाब में नशे का कारोबार लगातार बढ़ रहा है और राज्य की कानून-व्यवस्था बिगड़ती जा रही है। उन्होंने परमिंदर सिंह झोटा की हत्या पर रोष जताते हुए पंजाब सरकार से राज्य में नशे के कारोबार पर रोक लगाने और कानून-व्यवस्था में सुधार करने की मांग की।

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