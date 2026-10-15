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फिरोजपुर में दोपहर दो बजे तेज बारिश, मंडियों में खुले में पड़ी धान की फसल भीगी
सीमावर्ती जिले फिरोजपुर में वीरवार दोपहर करीब दो बजे तेज बारिश हुई, जिससे मौसम में ठंडक घुल गई। बारिश से पहले तेज हवाएं चलीं और इसके बाद आसमान से बारिश होने लगी। अचानक हुई बारिश के कारण अनाज मंडियों में खुले में पड़ी धान की फसल भीग गई, जिससे किसानों की चिंता बढ़ गई है। आसमान में बादल छाए रहने के कारण आगे भी बारिश होने की संभावना बनी हुई है। किसानों को धान की फसल को बारिश से बचाने की चिंता सता रही है। मंडियों में खुले में रखी फसल को सुरक्षित रखना किसानों और आढ़तियों के लिए चुनौती बन गया है।
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