झोटा हत्याकांड पर पंजाब बंद: सिर्फ इमरजेंसी सेवाओं को छूट, फरीदकोट में हाईवे जाम करने की कोशिश नाकाम

09:45 AM, 15-Oct-2026 मानसा में बारिश से धरनास्थल पर भरा पानी



धरना कमेटी के सदस्यों ने इस समस्या को लेकर डिप्टी कमिश्नर मानसा नवजोत कौर से संपर्क करने का प्रयास किया, लेकिन उनसे संपर्क नहीं हो पाया। इसके बाद इंसाफ कमेटी के सदस्यों ने नगर काउंसिल मानसा के प्रधान भूषण कुमार मत्ती से फोन पर बातचीत की। कमेटी सदस्यों ने धरनास्थल पर जमा पानी निकालने के लिए मोटरें लगाने और दो घंटे के भीतर पानी की निकासी करवाने की मांग की।



उधर, परमिंदर सिंह झोटा को इंसाफ दिलाने की मांग को लेकर 15 अक्टूबर को दिए गए पंजाब बंद के आह्वान के तहत मानसा में बसें और दुकानें पूरी तरह बंद हैं। विभिन्न धार्मिक और सामाजिक संगठनों की ओर से भी धरने को समर्थन दिया जा रहा है। मानसा में देर रात हुई बारिश के कारण शहर के विभिन्न इलाकों में पानी भर गया। वहीं, परमिंदर सिंह झोटा को इंसाफ दिलाने की मांग को लेकर डीसी तिकोणी चौक पर लगाए गए धरने की जगह पर भी पानी जमा हो गया, जिससे धरने पर बैठे लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है।धरना कमेटी के सदस्यों ने इस समस्या को लेकर डिप्टी कमिश्नर मानसा नवजोत कौर से संपर्क करने का प्रयास किया, लेकिन उनसे संपर्क नहीं हो पाया। इसके बाद इंसाफ कमेटी के सदस्यों ने नगर काउंसिल मानसा के प्रधान भूषण कुमार मत्ती से फोन पर बातचीत की। कमेटी सदस्यों ने धरनास्थल पर जमा पानी निकालने के लिए मोटरें लगाने और दो घंटे के भीतर पानी की निकासी करवाने की मांग की।उधर, परमिंदर सिंह झोटा को इंसाफ दिलाने की मांग को लेकर 15 अक्टूबर को दिए गए पंजाब बंद के आह्वान के तहत मानसा में बसें और दुकानें पूरी तरह बंद हैं। विभिन्न धार्मिक और सामाजिक संगठनों की ओर से भी धरने को समर्थन दिया जा रहा है।

09:43 AM, 15-Oct-2026 फरीदकोट में हाईवे जाम करने जा रहे किसानों को पुलिस ने हिरासत में लिया झोटा हत्याकांड को लेकर पंजाब बंद के आह्वान का फरीदकोट जिले में व्यापक असर देखने को मिल रहा है। फरीदकोट समेत कोटकपूरा और जैतो में ज्यादातर बाजार बंद पड़े हैं। इस दौरान भारतीय किसान यूनियन एकता सिद्धूपुर की ओर से अमृतसर-बठिंडा नेशनल हाईवे जाम करने की तैयारी को पुलिस प्रशासन ने नाकाम कर दिया। पुलिस ने संगठन के ब्लॉक अध्यक्ष तेज सिंह पक्का समेत अन्य किसान नेताओं को हिरासत में लेकर थाना सदर में बंद कर दिया है। उधर, जुबली सिनेमा चौक में एकत्रित हुए सिख संगठनों के कार्यकर्ताओं ने नारेबाजी करते हुए लोगों से बंद को सफल बनाने में सहयोग की अपील की। झोटा हत्याकांड को लेकर पंजाब बंद के आह्वान का फरीदकोट जिले में व्यापक असर देखने को मिल रहा है। फरीदकोट समेत कोटकपूरा और जैतो में ज्यादातर बाजार बंद पड़े हैं। इस दौरान भारतीय किसान यूनियन एकता सिद्धूपुर की ओर से अमृतसर-बठिंडा नेशनल हाईवे जाम करने की तैयारी को पुलिस प्रशासन ने नाकाम कर दिया। पुलिस ने संगठन के ब्लॉक अध्यक्ष तेज सिंह पक्का समेत अन्य किसान नेताओं को हिरासत में लेकर थाना सदर में बंद कर दिया है। उधर, जुबली सिनेमा चौक में एकत्रित हुए सिख संगठनों के कार्यकर्ताओं ने नारेबाजी करते हुए लोगों से बंद को सफल बनाने में सहयोग की अपील की।

विज्ञापन

09:34 AM, 15-Oct-2026 एसजीपीसी के संस्थान भी बंद झोटा हत्याकांड के विरोध में पंजाब बंद को शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी ने समर्थन दिया है। एसजीपीसी के कार्यालय और इसके अधीन आने वाले सभी संस्थान आज बंद रहेंगे। आम आदमी पार्टी के विधायकों की श्री अकाल तख्त साहिब में पेशी अब 16 अक्तूबर को होगी।



एसजीपीसी प्रधान हरजिंदर सिंह धामी ने कहा कि एसजीपीसी नशे के खिलाफ संघर्ष करने वाले लोगों के साथ मजबूती से खड़ी है। कमेटी पीड़ित परिवार को हरसंभव सहयोग भी देगी। धामी ने पंजाब में नशे की गंभीर समस्या पर चिंता जताई। उन्होंने कहा कि नशे के खिलाफ आवाज उठाने वालों की हत्या बेहद चिंताजनक है। सरकार को नशा तस्करी के खिलाफ संघर्ष करने वालों की सुरक्षा सुनिश्चित करनी चाहिए। नशे के खात्मे के लिए केवल घोषणाएं नहीं, बल्कि ठोस कदम उठाने की जरूरत है। मीरी-पीरी खालसा मार्च के दौरान नशे की खुलेआम बिक्री सामने आई थी। इससे सरकार की कार्रवाई पर सवाल खड़े होते हैं। हरजिंदर सिंह धामी ने कहा कि पंजाब की युवा पीढ़ी को नशे से बचाना आवश्यक है। एसजीपीसी ऐसे लोगों के साथ खड़ी है जो नशे के खिलाफ संघर्ष कर रहे हैं। उन्होंने पीड़ित परिवार को हरसंभव मदद का भरोसा दिया। धामी ने सरकार से नशे के खात्मे के लिए प्रभावी कदम उठाने की मांग की।



श्री अकाल तख्त साहिब के जत्थेदार ज्ञानी कुलदीप सिंह गड़गज्ज ने विधायकों की पेशी की तारीख बदल दी है। आम आदमी पार्टी के कुछ विधायकों और नेताओं को अब 15 अक्तूबर के बजाय 16 अक्तूबर को सुबह 11 बजे पेश होना होगा। यह मामला पायल के विधायक मनविंदर सिंह ग्यासपुरा से जुड़ा है। सचिवालय में प्रवेश को लेकर हुए विवाद के बाद जत्थेदार ने उन्हें स्पष्टीकरण देने के लिए तलब किया था। सचिवालय ने जाति के आधार पर रोके जाने के आरोपों को खारिज किया। झोटा हत्याकांड के विरोध में पंजाब बंद को शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी ने समर्थन दिया है। एसजीपीसी के कार्यालय और इसके अधीन आने वाले सभी संस्थान आज बंद रहेंगे। आम आदमी पार्टी के विधायकों की श्री अकाल तख्त साहिब में पेशी अब 16 अक्तूबर को होगी।एसजीपीसी प्रधान हरजिंदर सिंह धामी ने कहा कि एसजीपीसी नशे के खिलाफ संघर्ष करने वाले लोगों के साथ मजबूती से खड़ी है। कमेटी पीड़ित परिवार को हरसंभव सहयोग भी देगी। धामी ने पंजाब में नशे की गंभीर समस्या पर चिंता जताई। उन्होंने कहा कि नशे के खिलाफ आवाज उठाने वालों की हत्या बेहद चिंताजनक है। सरकार को नशा तस्करी के खिलाफ संघर्ष करने वालों की सुरक्षा सुनिश्चित करनी चाहिए। नशे के खात्मे के लिए केवल घोषणाएं नहीं, बल्कि ठोस कदम उठाने की जरूरत है। मीरी-पीरी खालसा मार्च के दौरान नशे की खुलेआम बिक्री सामने आई थी। इससे सरकार की कार्रवाई पर सवाल खड़े होते हैं। हरजिंदर सिंह धामी ने कहा कि पंजाब की युवा पीढ़ी को नशे से बचाना आवश्यक है। एसजीपीसी ऐसे लोगों के साथ खड़ी है जो नशे के खिलाफ संघर्ष कर रहे हैं। उन्होंने पीड़ित परिवार को हरसंभव मदद का भरोसा दिया। धामी ने सरकार से नशे के खात्मे के लिए प्रभावी कदम उठाने की मांग की।श्री अकाल तख्त साहिब के जत्थेदार ज्ञानी कुलदीप सिंह गड़गज्ज ने विधायकों की पेशी की तारीख बदल दी है। आम आदमी पार्टी के कुछ विधायकों और नेताओं को अब 15 अक्तूबर के बजाय 16 अक्तूबर को सुबह 11 बजे पेश होना होगा। यह मामला पायल के विधायक मनविंदर सिंह ग्यासपुरा से जुड़ा है। सचिवालय में प्रवेश को लेकर हुए विवाद के बाद जत्थेदार ने उन्हें स्पष्टीकरण देने के लिए तलब किया था। सचिवालय ने जाति के आधार पर रोके जाने के आरोपों को खारिज किया।

08:59 AM, 15-Oct-2026 अकाली दल वारिस पंजाब दे की अपील-शांति बनाएं रखें अकाली दल वारिस पंजाब दे की ओर से लोगों और समर्थकों से शांतिपूर्ण तरीके से पंजाब बंद को सफल बनाने की अपील की गई है। जारी संदेश के अनुसार, बंद का समय सुबह 6 बजे से शाम 5 बजे तक निर्धारित किया गया है। इस दौरान यातायात ठप रखने और बाजार बंद रखने का आह्वान किया गया है।



जारी दिशा-निर्देशों में समर्थकों से कहा गया है कि वे किसी भी राहगीर या दुकानदार के साथ बहस न करें और न ही किसी पर दबाव बनाकर दुकान बंद करवाएं। लोगों से हाथ जोड़कर विनम्रता के साथ सहयोग की अपील करने को कहा गया है। इसके अलावा किसी भी तरह की हुड़दंगबाजी या शरारत से दूर रहने और प्रदर्शन के दौरान शांति बनाए रखने की हिदायत दी गई है।



संगठन ने स्पष्ट किया है कि धरने में शामिल होने के इच्छुक किसी भी व्यक्ति या संगठन को नहीं रोका जाना चाहिए। प्रदर्शन के दौरान सतनाम-वाहेगुरु का जाप करने और सरकार के खिलाफ नारेबाजी करने की अपील की गई है।



आवश्यक सेवाओं को बंद से छूट

अपील में दवाइयों की दुकानों, अस्पतालों और डेयरियों को खुला रखने की बात कही गई है। दूध विक्रेताओं को भी नहीं रोकने के निर्देश दिए गए हैं। साथ ही, किसी भी राजनीतिक पार्टी या संस्था के पोस्टर और फ्लेक्स न फाड़ने की अपील की गई है।



अकाली दल वारिस पंजाब दे ने समर्थकों से बंद को शांतिपूर्ण बनाए रखने और आम लोगों की सुविधा का विशेष ध्यान रखने का आग्रह किया है। अकाली दल वारिस पंजाब दे की ओर से लोगों और समर्थकों से शांतिपूर्ण तरीके से पंजाब बंद को सफल बनाने की अपील की गई है। जारी संदेश के अनुसार, बंद का समय सुबह 6 बजे से शाम 5 बजे तक निर्धारित किया गया है। इस दौरान यातायात ठप रखने और बाजार बंद रखने का आह्वान किया गया है।जारी दिशा-निर्देशों में समर्थकों से कहा गया है कि वे किसी भी राहगीर या दुकानदार के साथ बहस न करें और न ही किसी पर दबाव बनाकर दुकान बंद करवाएं। लोगों से हाथ जोड़कर विनम्रता के साथ सहयोग की अपील करने को कहा गया है। इसके अलावा किसी भी तरह की हुड़दंगबाजी या शरारत से दूर रहने और प्रदर्शन के दौरान शांति बनाए रखने की हिदायत दी गई है।संगठन ने स्पष्ट किया है कि धरने में शामिल होने के इच्छुक किसी भी व्यक्ति या संगठन को नहीं रोका जाना चाहिए। प्रदर्शन के दौरान सतनाम-वाहेगुरु का जाप करने और सरकार के खिलाफ नारेबाजी करने की अपील की गई है।अपील में दवाइयों की दुकानों, अस्पतालों और डेयरियों को खुला रखने की बात कही गई है। दूध विक्रेताओं को भी नहीं रोकने के निर्देश दिए गए हैं। साथ ही, किसी भी राजनीतिक पार्टी या संस्था के पोस्टर और फ्लेक्स न फाड़ने की अपील की गई है।अकाली दल वारिस पंजाब दे ने समर्थकों से बंद को शांतिपूर्ण बनाए रखने और आम लोगों की सुविधा का विशेष ध्यान रखने का आग्रह किया है।

08:51 AM, 15-Oct-2026 डीजीपी की बर्खास्तगी तक धरना जारी रखने का एलान संघर्ष कमेटी के नेता एडवोकेट गुरलाभ सिंह महल ने कहा कि डीजीपी की बर्खास्तगी तक धरना जारी रहेगा। कमेटी ने 15 अक्तूबर को सुबह से शाम तक पंजाब बंद रखने का एलान किया है। आपातकालीन सेवाओं को बंद से छूट दी गई है। कमेटी ने साफ किया है कि मांगें पूरी होने तक झोटा का अंतिम संस्कार नहीं किया जाएगा। पिता भीम सिंह ने कहा कि वह नशे के खिलाफ लड़ाई जारी रखेंगे। उनके मुताबिक न वह झुकेंगे और न बिकेंगे। संघर्ष कमेटी के नेता एडवोकेट गुरलाभ सिंह महल ने कहा कि डीजीपी की बर्खास्तगी तक धरना जारी रहेगा। कमेटी ने 15 अक्तूबर को सुबह से शाम तक पंजाब बंद रखने का एलान किया है। आपातकालीन सेवाओं को बंद से छूट दी गई है। कमेटी ने साफ किया है कि मांगें पूरी होने तक झोटा का अंतिम संस्कार नहीं किया जाएगा। पिता भीम सिंह ने कहा कि वह नशे के खिलाफ लड़ाई जारी रखेंगे। उनके मुताबिक न वह झुकेंगे और न बिकेंगे।

08:40 AM, 15-Oct-2026 मुख्य आरोपी सालासर से गिरफ्तार, दो साथी भी काबू डीआईजी हरजीत सिंह ने बताया कि झोटा के पिता भीम सिंह के बयान पर मानसा सिटी-2 थाने में अश्वनी कुमार और अन्य के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई है। पुलिस के अनुसार, मुख्य आरोपी अश्वनी कुमार को राजस्थान के सालासर से गिरफ्तार किया गया है। उसके दो साथियों को भी काबू किया गया है। मामले में अन्य अज्ञात लोगों की भूमिका की जांच जारी है। डीआईजी हरजीत सिंह ने बताया कि झोटा के पिता भीम सिंह के बयान पर मानसा सिटी-2 थाने में अश्वनी कुमार और अन्य के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई है। पुलिस के अनुसार, मुख्य आरोपी अश्वनी कुमार को राजस्थान के सालासर से गिरफ्तार किया गया है। उसके दो साथियों को भी काबू किया गया है। मामले में अन्य अज्ञात लोगों की भूमिका की जांच जारी है।

विज्ञापन

विज्ञापन

08:17 AM, 15-Oct-2026 फिरोजपुर शहर के बाजार बंद, सब्जी मंडी खुली झोटा हत्याकांड के विरोध में पंजाब बंद की कॉल के तहत फिरोजपुर शहर के बाजार पूरी तरह बंद नजर आए, जबकि सब्जी मंडी सामान्य दिनों की तरह खुली रही।



जानकारी के अनुसार, परमिंदर सिंह झोटा मेडिकल स्टोरों से नशीली दवाओं की बिक्री रोकने के लिए आवाज उठा रहे थे। इसी दौरान उनकी गोली मारकर हत्या किए जाने की घटना के विरोध में बंद का आह्वान किया गया है। इस घटना को लेकर लोगों में रोष है और नशे के कारोबार के खिलाफ आवाज उठाने वालों की सुरक्षा को लेकर भी सवाल खड़े हो रहे हैं।



गुरुवार सुबह फिरोजपुर शहर के प्रमुख बाजारों में दुकानों के शटर बंद रहे। वहीं, सब्जी मंडी में रोजमर्रा की तरह कारोबार होता दिखाई दिया। शहर में बंद का असर बाजारों में साफ नजर आया। झोटा हत्याकांड के विरोध में पंजाब बंद की कॉल के तहत फिरोजपुर शहर के बाजार पूरी तरह बंद नजर आए, जबकि सब्जी मंडी सामान्य दिनों की तरह खुली रही।जानकारी के अनुसार, परमिंदर सिंह झोटा मेडिकल स्टोरों से नशीली दवाओं की बिक्री रोकने के लिए आवाज उठा रहे थे। इसी दौरान उनकी गोली मारकर हत्या किए जाने की घटना के विरोध में बंद का आह्वान किया गया है। इस घटना को लेकर लोगों में रोष है और नशे के कारोबार के खिलाफ आवाज उठाने वालों की सुरक्षा को लेकर भी सवाल खड़े हो रहे हैं।गुरुवार सुबह फिरोजपुर शहर के प्रमुख बाजारों में दुकानों के शटर बंद रहे। वहीं, सब्जी मंडी में रोजमर्रा की तरह कारोबार होता दिखाई दिया। शहर में बंद का असर बाजारों में साफ नजर आया।

08:14 AM, 15-Oct-2026 नशे की बिक्री का विरोध करने के दौरान चली थी गोली मंगलवार को नशीले पदार्थों की बिक्री का विरोध करने के दौरान परविंदर सिंह झोटा को गोली मार दी गई थी। घटना के समय फेसबुक लाइव चल रहा था। झोटा के साथी भी घायल हुए थे। हत्या के बाद से परिजनों और समर्थकों में रोष है। वे आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई और निष्पक्ष जांच की मांग कर रहे हैं। मंगलवार को नशीले पदार्थों की बिक्री का विरोध करने के दौरान परविंदर सिंह झोटा को गोली मार दी गई थी। घटना के समय फेसबुक लाइव चल रहा था। झोटा के साथी भी घायल हुए थे। हत्या के बाद से परिजनों और समर्थकों में रोष है। वे आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई और निष्पक्ष जांच की मांग कर रहे हैं।

08:08 AM, 15-Oct-2026 पिता ने की समर्थन की अपील झोटा सिंह के पिता भीमा सिंह ने पंजाब के लोगों को बंद का समर्थन करने की अपील की है। वहीं दूसरी तरफ स्कूल कॉलेज बस ऑपरेटर यूनियन पंजाब के प्रधान गुरप्रीत सिंह ने बंद का पूर्ण तौर पर समर्थन करते हुए कहा कि आज कोई भी स्कूल बस नहीं चलेगी। झोटा सिंह के पिता भीमा सिंह ने पंजाब के लोगों को बंद का समर्थन करने की अपील की है। वहीं दूसरी तरफ स्कूल कॉलेज बस ऑपरेटर यूनियन पंजाब के प्रधान गुरप्रीत सिंह ने बंद का पूर्ण तौर पर समर्थन करते हुए कहा कि आज कोई भी स्कूल बस नहीं चलेगी।